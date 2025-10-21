Proposée à la tête de La Poste, Marie-Ange Debon dévoile sa feuille de route devant les parlementaires

Députés et sénateurs vont se prononcer, après avoir auditionné Marie-Ange Debon, désignée par Emmanuel Macron pour diriger La Poste ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Choisie par l'Elysée pour prendre la tête de La Poste, la présidente de Keolis, Marie-Ange Debon, a insisté mardi sur la nécessité de financer et de revoir les missions de service public du groupe, devant les parlementaires amenés à se prononcer sur sa nomination.

Patronne depuis août 2020 de Keolis, filiale de la SNCF spécialisée dans les transports publics, Marie-Ange Debon, 60 ans, a détaillé une feuille de route "construite autour de la confiance" devant la commission des affaires économiques du Sénat, avant de passer au gril de celle de l'Assemblée nationale.

"Je suis une convaincue de la transparence, du dialogue et du collectif", a fait valoir celle qui pourrait devenir la premier femme PDG de La Poste.

Sa nomination pour cinq ans sera validée si la somme des votes négatifs exprimés dans les deux commissions n'excède pas trois cinquièmes des suffrages, puis entérinée par décret au Journal officiel.

Diplômée d'HEC et de l'ENA, Marie-Ange Debon succéderait ainsi à Philippe Wahl, contraint de passer le flambeau après douze ans pour raison d'âge, avec la lourde tâche de maintenir financièrement à flot un groupe employant 230.000 postiers et soumis depuis plusieurs années à la baisse drastique des volumes de courrier.

L'entreprise aux 34,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires (en 2024) souffre aussi de la "sous-compensation" de ses missions de service public (distribution du courrier et de la presse, aménagement du territoire, accessibilité bancaire) par l'Etat, qui "pèse sur ses capacités à investir sur de nouveaux métiers", comme l'a rappelé Marie-Ange Debon, y voyant le "premier défi" à relever.

"C'est une question de survie à court ou moyen terme", a-t-elle lancé. "Il faudra travailler dans le temps à la fois pour voir comment on peut améliorer les compensations", a-t-elle poursuivi, rappelant le rôle des parlementaires lors des débats sur le budget "où il semble que les compensations" vont à nouveau baisser.

Il faudra aussi "évidemment" se pencher "sur le périmètre de ces missions, pour voir en bonne intelligence collective comment on peut procéder à des évolutions", a-t-elle ajouté.

Détenue à 66% par la Caisse des dépôts et à 34% par l'Etat, le mastodonte public a récemment fait polémique en renforçant son partenariat avec Temu, plateforme de bazar du géant chinois PDD Holdings.

Interrogée sur le sujet, Marie-Ange Debon a souligné que ce partenariat prolongeait un accord existant par souci de "visibilité", rappelant au passage qu"à peu près un tiers des produits industriels en Europe viennent de Chine".

Accusées notamment de concurrence déloyale, de pollution et de travail indigne, les plateformes asiatiques à prix discount représentent 22% des colis acheminés par La Poste, indiquait en octobre 2024 le groupe qui ne peut pas refuser de distribuer leurs produits.

En outre, les plus grandes plateformes comme l'américaine Amazon "ont commencé à internaliser la distribution avec leurs propres moyens logistiques", une "source d'inquiétude" pour La Poste, a justifié Marie-Ange Debon.

Alors que le projet de budget 2026 du gouvernement prévoit une taxe sur les petits colis livrés par des entreprises établies hors de l'Union européenne, notamment de Chine, Marie-Ange Debon estime que les fabricants et "importateurs chinois vont assez aisément" la "détourner" en ayant recours à "des containers" ou "des palettes".

Questionnée sur la rémunération des dirigeants de La Banque postale, Stéphane Dedeyan, et de sa filiale CNP Assurances, Marie-Aude Thépaut, qui dépassent les 450.000 euros imposés aux patrons d'entreprises publiques, selon le quotidien La Lettre, Marie-Ange Debon a répondu que ce plafond ne s'appliquait pas à ces sociétés, qui ne sont pas des "filiales directes de l'Etat", et défendu la nécessité "d'attirer des talents et de les conserver".