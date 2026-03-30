ProPetro progresse après que BofA a initié sa couverture avec une note d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de services pétroliers ProPetro Holding PUMP.N ont augmenté de 3,7 % à 15,23 $ après que BofA Securities a initié sa couverture avec une note d'achat

** Selon la société de courtage, l'entreprise devrait bénéficier d'une reprise de l'activité pétrolière aux Etats-Unis, en particulier dans le domaine des complétions, à partir de 2027

** L'activité principale de PUMP dans le domaine des complétions devrait générer d'importantes liquidités, ce qui permettra de financer la croissance de son unité de production d'énergie, PROPWR

** BofA prévoit que le flux de trésorerie disponible de l'unité d'achèvement de PUMP augmentera à 170 millions de dollars en 2027, contre 94 millions de dollars estimés en 2026

** Pour PROPWR, le courtier prévoit un Ebitda ajusté d'environ 9 millions de dollars en 2026, 94 millions de dollars en 2027 et 158 millions de dollars en 2028

** BofA fixe un objectif de prix de 18 $, soit une prime de 22,5 % par rapport à la dernière clôture de PUMP

** 5 courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 5 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 14,00 $, selon les données compilées par LSEG

** L'action PUMP a augmenté d'environ 60 % cette année