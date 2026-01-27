ProPetro glisse après une levée de fonds par actions augmentée de 150 millions de dollars

27 janvier -

** Les actions de ProPetro PUMP.N , fournisseur de services pétroliers, ont baissé de 6,7 % à 10,38 $ après une augmentation de capital accrue de 150 millions de dollars

** La société basée à Midland, au Texas, a annoncé mardi matin le prix de () son offre de 15 millions d'actions à 10 $

** La taille de l'offre a été augmentée de 12,5 millions d'actions, avec une décote de 10,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales de l'entreprise, y compris pour financer le capital de croissance destiné à l'acquisition d'équipements de production d'énergie supplémentaires

** Goldman Sachs est le principal teneur de livre, rejoint par Barclays, JP Morgan et BofA

** Après la clôture lundi, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires () de 281 à 291 millions de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur au consensus de Wall Street d'environ 275 millions de dollars, selon les données du LSEG

** La société détenait environ 105 millions d'actions avant l'offre, selon le prospectus

** Jusqu'à lundi, les actions ont augmenté de 17 % pour commencer 2026 et d'environ 80 % au cours des six derniers mois ** 4 analystes sur 9