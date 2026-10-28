ProPetro en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du prestataire de services pétroliers ProPetro Holding PUMP.N progressent de 12,4 % à 8,50 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un bénéfice récurrent ajusté de 60 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 53,7 millions de dollars – données LSEG

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 355 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 320,8 millions de dollars

** La société prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 525 et 575 millions de dollars pour l'exercice 2026

** Le directeur général Sam Sledge indique que les progrès continus dans les activités de production d'électricité (PROPWR) ainsi que la hausse du chiffre d'affaires et de l'activité dans l'ensemble de nos lignes de services de complétion ont contribué aux résultats du troisième trimestre

** Neuf des 14 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, et cinq la note “conserver”; le cours cible médian s’établit à 14,75 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 20,5 % depuis le début de l’année