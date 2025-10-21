Property Finder de Dubaï obtient un financement par emprunt de 250 millions de dollars auprès d'Ares Management

Property Finder, basé à Dubaï, a déclaré mardi avoir reçu 250 millions de dollars de financement par emprunt du gestionnaire d'investissement Ares Management ARES.N , alors que la société de petites annonces lève des fonds pour accélérer sa croissance dans la région.

"Cette transaction nous permet d'accélérer notre croissance dans la région grâce à des investissements dans l'innovation produit, les solutions pilotées par l'IA, le marketing et la marque et les partenariats stratégiques", a déclaré Michael Lahyani, fondateur et directeur général de Property Finder dans un communiqué.

Fondée il y a près de vingt ans, Property Finder est l'une des principales plateformes de petites annonces immobilières du Moyen-Orient, en concurrence avec des rivaux tels que Dubizzle et Bayut.

L'année dernière, Francisco Partners a fourni 90 millions de dollars de financement par emprunt à la société, tandis que le mois dernier, Permira et Blackstone BX.N ont acquis une participation minoritaire de 525 millions de dollars, signe de l'appétit continu des investisseurs pour le marché de l'immobilier de Dubaï.