Prologue en tête du marché SRD : cession de ses parts dans M2i en vue

(AOF) - Eductive SAS et Prologue (+35,71% à 0,285 euro) ont annoncé hier la signature d'une promesse d'achat en vue de l'acquisition par le premier, au prix de 8,50 euros par action, de l'intégralité des actions M2i détenues par Prologue. Ce dernier possède 59,94% du capital social de M2i. La société spécialisée dans les formations en informatique est valorisée environ 49 millions d'euros. Cette promesse d'achat est consentie en contrepartie d'une exclusivité de 12 mois consentie par Prologue sur la cession de ses titres M2i.

L'acquisition de ces actions conduirait au dépôt auprès de l'autorité des marchés financiers par l'acquéreur, au deuxième trimestre 2025, d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur l'ensemble des actions M2i existantes non détenues par l'acquéreur, à l'exception des actions autodétenues.

L'acquisition du bloc de contrôle et l'OPAS seraient financés par recours aux fonds propres d'Eductive SAS et aux lignes de financement d'ores et déjà existantes d'Eductive SAS.

Le conseil d'administration de Prologue, consulté dans le cadre des négociations menées avec Eductive SAS sur le projet d'achat du bloc de contrôle, a donné son accord sur l'opération aux conditions susvisées. Le conseil d'administration de M2i, également consulté, a accueilli favorablement cette opération, sans préjudice de l'avis motivé qui devra être formulé par le conseil d'administration de M2i sur l'offre après réception du rapport de l'expert indépendant en cas de réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle.

Pour Prologue, cette opération s'inscrit dans le plan stratégique publié par la nouvelle direction du groupe en avril 2024, à savoir éliminer la décote de holding dont pouvait souffrir Prologue en extériorisant la pleine valeur de sa participation dans M2i. Elle souhaite également améliorer la lisibilité du titre Prologue et son potentiel de valorisation en se recentrant sur son métier historique et en devenant pure player des services informatiques et logiciels. La direction veut par ailleurs renforcer considérablement ses ressources financières pour le développement de ses activités en France et en Espagne avec pour objectif de poursuivre ses efforts de croissance interne et atteindre d'ici 2 à 3 ans un taux d'Ebitda sur chiffre d'affaires supérieur à 8%.

Le groupe Prologue maintient enfin sa décision de réduire au maximum ses investissements au Brésil et aux Etats-Unis et étudie toujours la possibilité de les céder dans les meilleures conditions possibles.

Jonathan Azoulay, Président de Skolae, a déclaré : " Ce rapprochement marque aujourd'hui une étape importante dans notre stratégie de consolidation, et positionne désormais Skolae parmi les 3 leaders du marché de la formation continue en France. Cette opération nous permettra de répondre aux besoins des entreprises, des DRH et des salariés avec un catalogue de formations enrichi en management et en IT. "

L'acquisition du bloc de contrôle sera soumise à l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence en France.

