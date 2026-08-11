Prologue confirme la régularité de sa croissance organique

Au cours du 1er semestre 2026, le groupe Prologue a poursuivi son rythme régulier de croissance avec un chiffre d'affaires qui atteint 24,8 millions d'euros en hausse organique Pro Forma de 6,1% sur un an. L'Europe s'inscrit en croissance sur le semestre de 6,1% pour un chiffre d'affaires de 22,9 MEUR. Hors Europe, l'activité progresse de 6,8% pour 1,9 MEUR de facturation.

Les activités de Logiciels et de Services associés progressent sur le semestre de 17% en données Pro Forma pour atteindre 11 MEUR. Après une vente exceptionnelle de 2 MEUR comptabilisée sur 4e trimestre 2025, le chiffre d'affaires des Services Managés et d'Infrastructures s'établit au 1er semestre à 13,8 MEUR en léger recul de 1,2% par rapport au même semestre 2025.

Conforté dans sa stratégie à long terme, Prologue entend poursuivre sur son rythme de croissance interne solide tout en continuant à améliorer sa rentabilité opérationnelle.

Les résultats de ce 1er semestre seront publiés au plus tard le 31 octobre 2026.