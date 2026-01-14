Prologis progresse après que la Banque Scotia a relevé sa note à "secteur surperformant"

14 janvier - ** Les actions de la société de placement immobilier Prologis PLD.N , axée sur les entrepôts, sont en hausse de 1,1 % à environ 132 $ avant la mise en marché

** La Banque Scotia fait passer PLD de "performant sectoriel" à "surperformant sectoriel", et augmente l'objectif de cours de 133 $ à 146 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 12,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La Banque Scotia dit qu'elle s'attend à une amélioration du taux d'occupation et à une forte croissance des fonds d'exploitation pour Co, ce qui devrait soutenir des valorisations plus élevées

** Elle ajoute que la vigueur continue des locations dans les propriétés industrielles et l'offre limitée de nouvelles propriétés devraient maintenir les taux d'occupation à un niveau sain au cours des deux prochaines années

** La société de courtage relève ses estimations pour les fonds d'exploitation par action en 2026 de 6,08 $ à 6,11 $

** Dix-sept des 25 maisons de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et huit comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 136,50 $ - données compilées par LSEG

** PLD a augmenté de ~20,8% en 2025