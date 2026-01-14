 Aller au contenu principal
Prologis progresse après que la Banque Scotia a relevé sa note à "secteur surperformant"
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions de la société de placement immobilier Prologis PLD.N , axée sur les entrepôts, sont en hausse de 1,1 % à environ 132 $ avant la mise en marché

** La Banque Scotia fait passer PLD de "performant sectoriel" à "surperformant sectoriel", et augmente l'objectif de cours de 133 $ à 146 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 12,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La Banque Scotia dit qu'elle s'attend à une amélioration du taux d'occupation et à une forte croissance des fonds d'exploitation pour Co, ce qui devrait soutenir des valorisations plus élevées

** Elle ajoute que la vigueur continue des locations dans les propriétés industrielles et l'offre limitée de nouvelles propriétés devraient maintenir les taux d'occupation à un niveau sain au cours des deux prochaines années

** La société de courtage relève ses estimations pour les fonds d'exploitation par action en 2026 de 6,08 $ à 6,11 $

** Dix-sept des 25 maisons de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et huit comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 136,50 $ - données compilées par LSEG

** PLD a augmenté de ~20,8% en 2025

Valeurs associées

PROLOGIS REIT
130,130 USD NYSE +0,83%
© 2026 Thomson Reuters.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/01/2026 à 13:03:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

