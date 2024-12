Projet de rapprochement entre Amplegest et Octo AM

(AOF) - Amplegest et Octo AM annoncent leur projet de rapprochement dans les prochains mois, sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). "Cette opération représente une opportunité vertueuse pour les clients privés et institutionnels, les réseaux et conseillers en gestion de patrimoine (CGP), les collaborateurs et le groupe dans son ensemble", précise un communiqué. La nouvelle entité représentera 4,7 milliards d'euros d'encours sous gestion.

Suite à ce rapprochement, la marque commerciale Octo, sa gamme de fonds et ses équipes seront conservées, Octo AM étant reconnue comme un acteur innovant et spécialisé dans l'obligataire value.

Dans le cadre de cette intégration, Matthieu Bailly, fondateur d'Octo AM, sera nommé directeur général adjoint d'Amplegest, responsable de la gestion obligataire. Il intégrera également le Comité de Direction d'Amplegest.

L'histoire entre Octo AM et Amplegest a débuté en 2018 lorsqu'Octo AM est devenue la filiale obligataire d'Amplegest. En 2021, au même titre qu'Amplegest, Octo AM est devenue filiale du groupe Cyrus.