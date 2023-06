Projet d'offre publique d'achat de SoftBank Group visant à acquérir les actions de Balyo

• Une Offre amicale au prix de 0,85€ par action, représentant une prime d'environ 54,3% par rapport au cours de bourse moyen pondéré par les volumes sur les 30 derniers jours de bourse.

• Le Conseil d'administration de Balyo accueille favorablement le projet d'Offre.

• Un Protocole d’Accord contenant les principaux termes de l'Offre a été conclu entre Balyo et SoftBank.



Un investissement stratégique



Grâce à son portefeuille de technologies de robotisation des chariots élévateurs, Balyo est complémentaire aux investissements existants de SoftBank dans les secteurs du transport et de la logistique. Cette acquisition permettra également à Balyo d'accéder au réseau mondial de SoftBank comptant plus de 470 entreprises à vocation technologique, afin de développer de nouvelles relations commerciales dans l'intérêt des deux parties. Le Conseil d'administration de Balyo considère que ce partenariat permettra à la Société de bénéficier de l'expertise technologique et commerciale de SoftBank tout en lui apportant les ressources financières nécessaires pour atteindre son plein potentiel de croissance.