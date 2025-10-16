Progyny grimpe en flèche après la publication d'un rapport sur la proposition de la Maison Blanche en matière de FIV

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions de la société de gestion des prestations de fertilité Progyny PGNY.O augmentent de 8,5 % pour atteindre 22,05 dollars

** L'administration américaine s'apprête à dévoiler une proposition visant à rendre la fécondation in vitro (FIV) plus accessible, rapporte le New York Times

** Le plan, qui devrait être annoncé jeudi, encouragerait les employeurs à proposer la FIV et une couverture plus large de l'infertilité dans le cadre des avantages sociaux sur le lieu de travail, selon le rapport

** La FIV est une procédure médicale qui aide les gens à avoir un bébé en combinant un ovule et un spermatozoïde à l'extérieur du corps et en plaçant ensuite l'embryon dans l'utérus

** En tenant compte des mouvements de la session, l'action est en hausse de 25 % depuis le début de l'année