Progressive recule alors que le ralentissement observé en juin vient éclipser la hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet -

** L'action de l'assureur Progressive PGR.N recule de 7% à 210,45 dollars

** PGR annonce un résultat net de 3,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit 5,67 dollars par action, contre 3,2 milliards de dollars, soit 5,40 dollars par action, un an plus tôt

** La croissance des polices en vigueur (PIF) à l'échelle du groupe a été divisée par plus de deux en glissement annuel en juin, passant de 15% à 7%

** En juin, le résultat net de PGR a reculé de 31% à 779 millions de dollars et le ratio combiné est passé de 86,6% à 90%

** Les analystes ont souligné que la croissance du PIF s’était ralentie et que la prime par contrat souscrit était en baisse pour le trimestre

** “Nous continuons de voir un potentiel de hausse limité pour l'action tant que la croissance ne reprendra pas, ce qui dépend fortement de la tarification du secteur, dont nous ne prévoyons pas de renversement de tendance à court terme compte tenu des marges toujours élevées du secteur”, a déclaré Michael Phillips, analyste chez Oppenheimer, dans une note

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 7,5% depuis le début de l'année