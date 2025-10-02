Progression plus faible que prévu des stocks américains de gaz

(AOF) - Les stocks américains de gaz ont augmenté de 53 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 76 milliards la semaine précédente. Une hausse plus importante de 66 milliards de pieds cubes étaient attendue. Les stocks sont supérieurs de 21 milliards de pieds cubes au niveau de l'an passé à la même époque, et de 171 milliards de pieds cubes au-dessus de la moyenne sur 5 ans de 3390 milliards de pieds cubes. À 3561 milliards de pieds cubes, les stocks de gaz se situent dans la fourchette historique des cinq dernières années.
