Progression de 8,7% des ventes en ligne aux Etats-Unis pendant les fêtes

(AOF) - Les dépenses de vente au détail en ligne ont atteint de nouveaux sommets pendant les fêtes de fin d'année aux Etats-Unis, a indiqué Adobe Digital Economy. Les consommateurs ont dépensé 241,4 milliards de dollars en ligne pendant les vacances de 2024, soit une hausse de 8,7 % par rapport à 2023. Les dépenses via des appareils mobiles ont été encore plus importantes cette année. Cette saison, la part des revenus mobiles a atteint un record de 54,5 % des achats en ligne. Les achats mobiles ont atteint leur apogée le jour de Noël, représentant 65 % des ventes.

