Progress Software recule en raison d'une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action de Progress Software PRGS.O , éditeur de logiciels basés sur l'IA, recule de 1,7 % à 39,30 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 246 millions de dollars au troisième trimestre, soit une baisse de 1,6 % par rapport aux 249,8 millions de dollars enregistrés il y a un an

** Le chiffre d'affaires a souffert du recul des activités SaaS et des services professionnels

** La société relève toutefois ses prévisions de chiffre d'affaires et de BPA ajusté pour l'exercice 2026, les portant respectivement à 1,044 milliard-1,052 milliard de dollars et à 6,15-6,23 dollars

** La recommandation moyenne de 6 analystes est « achat fort »; leur cours cible médian est de 53 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année et jusqu'à la dernière clôture, l'action a reculé de 6,9 %