Progress Software progresse après le relèvement de ses prévisions annuelles et la publication de résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre

30 septembre - ** Les actions de l'éditeur de logiciels Progress Software PRGS.O augmentent de 3,7 % à 44,19 $ en pré-marché

** La société relève ses prévisions de revenus ajustés pour l'année fiscale à 975 millions de dollars - 981 millions de dollars contre 962 millions de dollars - 974 millions de dollars précédemment

** Augmente également les prévisions de BPA ajusté pour l'année fiscale à 5,5 - 5,56 $ par rapport aux prévisions précédentes de 5,28 - 5,40 $

** Les revenus du troisième trimestre s'élèvent à 249,8 millions de dollars et le bénéfice par action ajusté à 1,5 million de dollars, dépassant ainsi les estimations consensuelles des analystes - données compilées par LSEG

** PRGS annonce un bond de 47% de ses revenus récurrents annualisés au 3ème trimestre (ARR) à 849 millions de dollars

** Quatre courtiers sur six considèrent l'action comme "achetée" ou plus, deux comme "conservée"; la médiane des prévisions est de 72,5 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 34,6 % depuis le début de l'année, contre un gain de 2,8 % pour l'indice S&P 600 Small Cap .SPCY .