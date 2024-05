Programme de REUTERS NEWS à 22h00 GMT/ 18h00 ET

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - Voici les principaux sujets et les plans de couverture à venir pour le service de texte de Reuters à partir de 22h00 GMT/17h00 ET. Pour un calendrier complet des nouvelles et des événements, consultez notre calendrier éditorial sur Reuters Connect ou sur Media Express .

TOP STORIES

MONDIAL

UKRAINE-CRISE/RUSSIE-MINISTRE DE LA DEFENSE

Poutine nomme un économiste civil à la tête de la défense

Le président russe Vladimir Poutine a nommé à la surprise générale un économiste civil au poste de ministre de la Défense, dimanche, dans le but de préparer la Russie à une guerre économique en essayant de mieux utiliser les dépenses de défense et d'exploiter davantage l'innovation pour gagner en Ukraine.

ISRAEL-PALESTINE/USA-PROTESTES-DUKE

Le discours de Seinfeld à la cérémonie de remise des diplômes de l'université Duke a provoqué un débrayage pour protester contre son soutien à Israël

Des dizaines d'étudiants ont quitté la cérémonie de remise des diplômes de l'Université Duke dimanche, certains scandant "Palestine libre", pour protester contre l'orateur invité, l'humoriste Jerry Seinfeld, qui a soutenu Israël tout au long de la guerre à Gaza, selon une vidéo postée sur les médias sociaux.

U.S.

USA-RUSSIE/SOLDAT

EXCLUSIF - Avant son arrestation en Russie, la relation d'un soldat américain avec sa petite amie russe est devenue sanglante, selon sa femme

Des mois avant son arrestation en Russie, le soldat de l'armée américaine Gordon Black a passé un appel vidéo surprise depuis son affectation en Corée du Sud à sa fille de 6 ans au Texas.

AUSTRALIE-USA/PILOTE

L'ancien pilote de l'US Marine arrêté en Australie a travaillé avec un pirate informatique chinois, selon son avocat

Un ancien pilote des Marines américains qui lutte contre son extradition d'Australie pour des accusations américaines d'avoir formé des pilotes militaires chinois à atterrir sur des porte-avions, a travaillé à son insu avec un pirate informatique chinois, a déclaré son avocat.

AFFAIRES

FRANCE-AFFAIRES/INDUSTRIE

La France obtient des emplois et des investissements d'Amazon, de Pfizer et de Morgan Stanley

La France a obtenu dimanche de nouveaux emplois et investissements du géant de l'internet Amazon AMZN.O , du groupe de santé Pfizer PFE.N et de la banque de Wall Street Morgan Stanley MS.N , alors que le pays se prépare à accueillir un important sommet sur l'investissement étranger.

LUFTHANSA-CEO/

Le patron de Lufthansa exprime sa frustration face aux problèmes de Boeing

Les retards de livraison des avions de Boeing BA.N sont "extrêmement ennuyeux" et coûtent beaucoup d'argent à Lufthansa LHAG.DE , mais le constructeur américain devrait être en mesure de résoudre ses problèmes, a déclaré le directeur général de la compagnie aérienne allemande dans une interview accordée à un journal.

STYLE DE VIE ET DIVERTISSEMENT

JOUR DU VESAK/CORÉE DU SUD

Pour célébrer l'anniversaire de Bouddha, un DJ sud-coréen est sous les feux de la rampe

L'homme au crâne rasé, au sourire béatifique et à la robe de moine grise fluide n'offrait pas de conseils de méditation pour calmer le stress.

MUSIQUE-EUROVISION/SUISSE

La victoire de Nemo à l'Eurovision stimule les défenseurs suisses des droits des personnes non binaires

Les défenseurs suisses des droits des personnes non binaires ont salué la victoire de la star locale Nemo lors du Concours Eurovision de la chanson , en exhortant les autorités du pays à permettre la reconnaissance officielle des personnes qui ne s'identifient ni comme hommes ni comme femmes.

SPORTS

BASEBALL-MLB-CHC-HENDRICKS-ROSTER

Les Cubs activent officiellement le RHP Kyle Hendricks de l'IL

Les Cubs de Chicago ont activé le droitier Kyle Hendricks de la liste des blessés pour commencer le match de dimanche contre les Pirates de Pittsburgh.

BASEBALL-MLB-BOS-BELLO

Les Red Sox activent le RHP Brayan Bello de la liste des 15 jours

Les Red Sox de Boston ont réintégré le droitier Brayan Bello de la liste des blessés de 15 jours pour commencer le match de dimanche contre les Nationals de Washington.

À VENIR SCIENCE / TECHNOLOGIE SANTÉ-USA/VACCIN-DYNAVAX Décision de la FDA sur le vaccin contre l'hépatite B de Dynavax La FDA américaine s'apprête à faire connaître sa décision concernant la demande de mise sur le marché du vaccin contre l'hépatite B de Dynavax. 13 mai ARTS / CULTURE / DIVERTISSEMENT MODE-GUCCI/ (PIX) Sabato de Sarno, créateur de Gucci, présente son premier défilé de croisière à Londres Sabato de Sarno, directeur de la création de Gucci, présente son premier défilé de la collection de croisière à Londres. 13 mai FILMFESTIVAL-CANNES/PREVIEW (TV) Que peut-on attendre du Festival de Cannes de cette année? Un critique de cinéma nous présente les principaux films, événements et stars du Festival de Cannes de cette année, qui s'ouvre le mardi 14 mai. 13 mai 10:00 ET / 10:00 GMT FILMFESTIVAL-CANNES/FREMAUX (PIX) (TV) Le réalisateur de Cannes rencontre la presse à la veille de l'ouverture du festival Le réalisateur de Cannes Thierry Fremaux rencontre la presse à la veille de l'ouverture du festival. 13 mai 13:00 ET / 13:00 GMT AFFAIRES / ÉCONOMIE CORÉE DU SUD-CHINE/ Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères se rend en Chine pour rencontrer Wang Yi Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Tae-yul se rendra à Pékin pour rencontrer son homologue Wang Yi 13 mai INDIA-SPICES/MDH-EVEREST (PIX) FACTBOX - Qui sont les deux marques d'épices indiennes emblématiques qui font l'objet d'un examen minutieux? Un factbox sur les marques d'épices indiennes qui font l'objet d'une surveillance réglementaire mondiale après des allégations de contamination en provenance de Hong Kong. 13 mai 01:30 ET / 01:30 GMT INDIA-SPICES/QUALITY (PIX) ANALYSE - Avant de faire l'objet d'une surveillance internationale, le fabricant indien d'épices MDH a essuyé de nombreux refus aux États-Unis L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé un appel d'offres pour l'achat d'une voiture de location de voitures, qui serait vendue dans le cadre d'un appel d'offres. 13 mai 01:30 ET / 01:30 GMT USA-OIL/DIESEL RENOUVELABLE (PIX) La surabondance de diesel renouvelable affecte les bénéfices des raffineurs américains et menace l'industrie naissante L'industrie pétrolière américaine s'est empressée de recalibrer ses usines pour produire du diesel renouvelable, ce qui a créé une surabondance d'offre pour ce carburant à faible émission, réduisant les marges bénéficiaires des raffineurs tels que Valero et menaçant d'anéantir une industrie jeune qui a déjà dû faire face à des fermetures d'usines. 13 mai 06:00 ET / 06:00 GMT OPENAI-SEARCH/ La concurrence avec Google s'intensifie: OpenAi présente de nouvelles fonctionnalités d'IA L'OpenAI prévoit de présenter lundi de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, dont un outil de recherche sur le web qui viendrait s'ajouter à la concurrence croissante avec le roi de la recherche Google. L'événement en livestream d'OpenIA débutera à 10 heures PT / 13 heures ET 13 mai 09:00 ET / 09:00 GMT MERCEDES-UAW/ (PIX) Les travailleurs de Mercedes voteront sur l'adhésion à l'UAW cette semaine Les travailleurs d'une usine Mercedes en Alabama et d'une usine de batteries voisine doivent voter cette semaine sur leur adhésion au syndicat United Auto Workers. Le vote devrait être finalisé le 17 mai, et il commencera lundi. 13 mai 10:00 ET / 10:00 GMT SEMPRA USA-LNG/CAMERON (PIX) Sempra revoit son choix de Bechtel pour l'expansion de Cameron LNG afin de réduire les coûts L'augmentation des coûts de construction aux Etats-Unis a poussé Sempra SRE.N LNG à remplacer le géant de la construction Bechtel comme constructeur de la phase 2 de son projet d'expansion Cameron LNG en Louisiane, ont déclaré à Reuters deux personnes familières avec le sujet. 13 mai 11:00 ET / 11:00 GMT UBS-CEO/INTERVIEW (PIX) (TV) REUTERS NEXT NEWSMAKER - Interview en direct du CEO d'UBS Sergio Ermotti Interview en direct du CEO d'UBS, Sergio Ermotti. Sergio Ermotti, directeur général d'UBS, fait le point un an après le sauvetage par UBS de son petit homologue Credit Suisse, dans le cadre de la plus grande opération bancaire depuis la crise financière mondiale. M. Ermotti a été invité à retourner chez UBS pour diriger la fusion gigantesque des deux banques d'importance systémique mondiale, tout en conservant la confiance des clients, des investisseurs et des régulateurs. Elisa Martinuzzi, rédactrice en chef de Reuters EMEA Finance & Markets, s'entretient avec M. Ermotti des défis de l'intégration, de la direction d'un gestionnaire de patrimoine dont le bilan éclipse désormais l'économie suisse, et des opportunités à venir. 13 mai 11:30 ET / 11:30 GMT USA-FED/MESTER Mester et Jefferson de la Fed participent à la discussion La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, et le vice-président du Conseil de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, participent à une discussion avant la Conférence sur les communications des banques centrales: Theory and Practice Conference organisée par la Federal Reserve Bank of Cleveland. 13 mai 13:00 ET / 13:00 GMT POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES ORICA-COLOMBIE/ L'entreprise australienne Orica cherche à augmenter les exportations de son site colombien Le fabricant australien d'explosifs Orica ORI.AX cherche à augmenter de 30 % les exportations vers l'Amérique centrale et les Caraïbes de son usine en Colombie et dépensera 5 millions de dollars pour y parvenir, a déclaré un cadre de la société à Reuters. 13 mai ARGENTINE-VENEZUELA/ L'Argentine augmente la pression sur le Venezuela à propos des réfugiés de l'ambassade de l'opposition Le gouvernement argentin cherche à augmenter la pression sur le Venezuela pour qu'il accorde un passage sûr à six demandeurs d'asile de l'opposition retranchés dans son ambassade à Caracas, qui, selon les responsables de Buenos Aires, courent un risque physique s'ils ne quittent pas le pays. 13 mai KOSOVO-REFORESTATION/ (PIX) (TV) Le Kosovo utilise des drones pour stopper la déforestation Le Kosovo lance une campagne utilisant des drones pour larguer des graines, alors que le petit pays a été témoin d'une perte alarmante de forêts au cours des deux dernières décennies. 13 mai INDE-ÉLECTION/ (PIX) (TV) Quatrième phase des élections générales en Inde Quatrième phase des élections générales en Inde, qui concerne des États tels que le Jammu-et-Cachemire, l'Uttar Pradesh et le Bengale occidental. L'élection oppose le Premier ministre Narendra Modi et ses alliés régionaux à une alliance de deux douzaines de partis d'opposition. Les sondages suggèrent une victoire confortable pour le parti nationaliste hindou de Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP). 13 mai ESPAGNE-POLITIQUE/CATALOGNE (PIX) (TV) Réactions après les résultats des élections anticipées en Catalogne (Espagne) Réaction après les résultats des élections anticipées en Catalogne. 13 mai 10:00 ET / 10:00 GMT SCOTLAND-SNP/GOVERNMENT ANNULÉ Ouverture potentielle du scrutin dans la course à la direction du SNP Ouverture potentielle du scrutin dans la course à la direction du Parti national écossais 13 mai 11:00 ET / 11:00 GMT USA-POLITICS/MENENDEZ (PIX) (TV) Début du procès pour corruption du sénateur américain Menendez Le procès pour corruption du sénateur américain Bob Menendez devrait débuter devant le tribunal fédéral de Manhattan, avec la sélection du jury. Le sénateur démocrate du New Jersey a plaidé non coupable d'avoir accepté des centaines de milliers de dollars de la part d'hommes d'affaires afin d'entraver les enquêtes des forces de l'ordre auxquelles ils étaient confrontés et d'aider les gouvernements égyptien et qatari. Les pots-de-vin auraient consisté en de l'argent liquide, des lingots d'or et une Mercedes-Benz décapotable. S'il est innocenté, M. Menendez pourrait briguer un quatrième mandat complet au Sénat. Deux hommes d'affaires sont également accusés, et l'épouse de Menendez devrait être jugée séparément. Tous ont plaidé non coupable. 13 mai 13:00 ET / 13:00 GMT RELIGION PORTUGAL-RELIGION/FATIMA (PIX) (TV) (GRAPHIC) Les fidèles se rendent au sanctuaire de Fatima au Portugal pour la célébration annuelle Des milliers de fidèles sont attendus à la procession annuelle aux chandelles au sanctuaire de Fatima au Portugal, l'un des sanctuaires les plus célèbres du catholicisme, pour marquer la première des trois visions rapportées de la Vierge Marie, également connue sous le nom de Notre-Dame, il y a plus de 100 ans. 13 mai CRIME / LOI / JUSTICE ARCHEGOS-FRAUD/TIMELINE Chronologie: Comment s'est déroulée la vente forcée d'Archegos Capital Comment l'entreprise de Bill Hwang s'est effondrée. 13 mai 00:00 ET / 00:00 GMT USA-COURT/ (TV) La Cour suprême des États-Unis rend des ordonnances La Cour suprême des États-Unis rend des ordonnances dans les appels en cours. 13 mai 13:30 ET / 13:30 GMT USA-TRUMP/NEW YORK (PIX) (TV) Le procès pénal de Donald Trump sur le paiement d'une somme d'argent occulte Le procès pénal de l'ancien président américain Donald Trump, accusé d'avoir falsifié des documents commerciaux pour dissimuler le versement d'une somme occulte à une star du porno, se poursuit à New York. 13 mai 13:30 ET / 13:30 GMT ARCHEGOS-FRAUD/ Le procès pour fraude de Bill Hwang d'Archegos sur l'effondrement de l'entreprise de 36 milliards de dollars commence L'ancien directeur financier d'Archegos, Patrick Halligan, devrait également être jugé. Le procès devrait durer jusqu'à huit semaines, bien qu'il n'y ait pas de procédure le vendredi. 13 mai 14:00 ET / 14:00 GMT