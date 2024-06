Programme de rachat d’actions : Société Générale a reçu les autorisations

(AOF) - Société Générale a débuté le 27 mai un programme de rachat d’actions ordinaires Société Générale en vue de les annuler pour un montant maximum de 279,8 millions d’euros. Société Générale a reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision pour ces rachats qui seront exécutés dans le respect des conditions, notamment de prix maximal, prévues par l’Assemblée Générale du 22 mai 2024 ainsi qu’en conformité avec le Règlement Abus de marché.

Ils sont réalisés sur les plates-formes de négociation sur lesquelles les actions Société Générale ont été admises à la négociation ou sont négociées, dont le marché réglementé d'Euronext Paris.

Le contrat de liquidité conclu avec Rothschild est par ailleurs temporairement suspendu pendant toute la période de rachat.

