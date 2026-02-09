Programme de rachat d'actions achevé pour la Société Générale
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 08:48
Pour rappel, son conseil d'administration avait décidé ce programme de rachat d'actions additionnel de 1 milliard d'euros en novembre dernier, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, y compris de la BCE.
Vendredi dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats 2025, Société Générale affichait une distribution totale pour l'année écoulée de 4,68 MdsEUR, en progression de 169%, sous forme de dividendes et de rachats d'actions.
Valeurs associées
|73,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,72%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
