Programme de rachat d'actions achevé pour la Société Générale
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 08:48

Société Générale a annoncé vendredi soir l'achèvement de son programme de rachat d'actions à des fins d'annulation lancé le 19 novembre 2025. Dans ce cadre, le groupe bancaire a racheté 15 170 791 actions qui seront ultérieurement annulées.

Pour rappel, son conseil d'administration avait décidé ce programme de rachat d'actions additionnel de 1 milliard d'euros en novembre dernier, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, y compris de la BCE.

Vendredi dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats 2025, Société Générale affichait une distribution totale pour l'année écoulée de 4,68 MdsEUR, en progression de 169%, sous forme de dividendes et de rachats d'actions.

