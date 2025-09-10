Prodways sous tension au premier semestre

(AOF) - Prodways a dévoilé ses résultats du premier semestre, faisant ressortir une perte nette de 400000 euros contre une un bénéfice de 1,3 million d'euros un an plus tôt à la même période. La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle a vu Ebitda courant passer de 2,5 à 2,7 millions d'euros. La marge opérationnelle s'établit à 10% contre 8% il y a un an. Le chiffre d'affaires s'inscrit en repli organique de 10%, à 27,9 millions d'euros.

La position financière du groupe reste solide, avec 10 millions d'euros de trésorerie disponible et une dette nette de 2,2 millions, précise la société.

Côté perspectives, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 55 à 58 millions d'euros (contre 59 millions l'an passé sur une base comparable). Grâce à la bonne maîtrise de ses coûts, il anticipe toujours une amélioration du taux d'Ebitda courant.

