PRODWAYS : Signature d'un accord de vente de l'activité Software

6 mars 2026 à 8h

Prodways Group annonce avoir signé un accord de vente en vue de la cession de son activité Software, portée par sa filiale AvenAo, spécialiste de la distribution et de l'intégration de solutions logicielles de conception 3D. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de cession des activités de la division Systems annoncée en 2025. Sous réserve d'approbation de cette transaction, la société reverserait une part significative du produit de cession à ses actionnaires, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.

AvenAo accompagne les entreprises industrielles dans leur transformation digitale en proposant des solutions adaptées à chaque étape du cycle de vie produit. Spécialiste de la conception assistée par ordinateur (CAO), de la simulation et de la gestion de production, la société est l'un des principaux distributeurs des solutions Solidworks et 3DExperience de Dassault Systèmes en France. AvenAo a contribué à hauteur de 13,5 M€ de chiffre d'affaires et 3,9 M€ d'EBITDA courant en 2025 au sein de Prodways Group [1] .

L'accord de vente prévoit un prix de cession des titres de l'activité Software de 35 millions d'euros. Cette transaction, conclue pour une valeur supérieure à la capitalisation boursière de Prodways Group lors de la dernière clôture [2] , permet de matérialiser la valorisation de cette activité pour les actionnaires de Prodways Group.

La réalisation définitive de l'opération demeure soumise à la levée de plusieurs conditions suspensives, dont notamment l'obtention de l'accord d'un partenaire stratégique de l'activité, ainsi que l'approbation de la cession par l'Assemblée Générale des actionnaires de Prodways Group, qui sera convoquée très prochainement. Sous réserve de la réalisation de ces conditions, la finalisation de la transaction pourrait intervenir au cours des prochains mois. L'identité de l'acquéreur demeure confidentielle à ce stade.

Prodways Group entend affecter une part significative du produit de cession au bénéfice de ses actionnaires. Les modalités précises de cette redistribution, ainsi que le montant concerné, seront déterminés prochainement par le Conseil d'administration et feront l'objet d'une communication ultérieure.

Prodways Group communiquera ses résultats annuels 2025 le 24 mars 2026 et commentera à cette occasion les perspectives du groupe dans son nouveau périmètre. Le groupe a déjà indiqué dans son communiqué du 11 février 2026 un objectif de chiffre d'affaires stable ou en légère augmentation pour 2026, y compris dans un périmètre hors activité Software.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Coté sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

[1] Chiffres préliminaires non audités, les travaux de vérifications des Commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.

[2] Cours de clôture de 0,53 € au 5 mars 2026