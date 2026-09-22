PRODWAYS : Résultats du 1er semestre 2026 : redressement des marges et poursuite de la stratégie de cession

22 septembre 2026 à 18h

Prodways Group a poursuivi au 1 er semestre 2026 la mise en œuvre de sa stratégie, qui repose sur la cession d'activités de la division Systems et l'amélioration de la profitabilité. Le Groupe a franchi ce semestre une première étape majeure avec la cession de l'activité Software pour un montant de 35 M€. Dans le même temps, la marge d'EBITDA courant s'est fortement améliorée sur le périmètre présenté.

A la date d'arrêté des comptes semestriels, le processus de cession de l'activité Matières, portée par la société DeltaMed, a suffisamment avancé pour satisfaire aux critères de classement en activité non poursuivie conformément à la norme IFRS 5. Les comptes publiés au titre du 1 er semestre 2026 présentent donc les activités Matières et Software en activités non poursuivies, y compris dans les données historiques. La division Systems présentée dans les activités poursuivies est ainsi désormais constituée de l'activité Printers.

Sur ce nouveau périmètre, Prodways Group a réalisé au 1 er semestre 2026 un chiffre d'affaires de 15,9 M€, en légère progression de +1 % par rapport au 1 er semestre 2025 retraité. L'EBITDA courant s'établit à 0,6 M€, soit une marge de 3,6% en progression de près de 7 points.

Compte de résultat consolidé du 1 er semestre 2026

(en millions d'euros) S1 2026 S1 2025

retraité [1] S1 2025 publié Variation M€

vs S1 2025 retraité Variation %

vs S1 2025 retraité Chiffre d'affaires 15,9 15,7 27,9 +0,2 +1% EBITDA courant [2] 0,6 -0,5 2,7 +1,1 n.a. Marge d'EBITDA courant 3,6% -3,2% 9,5% +6,7 pts n.a. Résultat d'exploitation 2 -1,0 -1,9 0,7 +1,0 n.a. Autres éléments du résultat opérationnel 0,0 -0,1 -0,3 +0,1 n.a. Résultat opérationnel -1,0 -2,0 0,4 +1,0 n.a. Résultat financier -0,2 -0,3 -0,3 +0,1 n.a. Impôts -0,1 0,2 -0,5 -0,3 n.a. Résultat net des activités non poursuivies 16,3 1,8 0,0 +14,6 n.a. Résultat net consolidé 15,1 -0,4 -0,4 +15,4 n.a.

Les comptes de la société présentés ci-dessus ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de la société qui s'est réuni le 22 septembre 2026. Depuis le transfert de la société vers Euronext Growth, les comptes semestriels ne font pas l'objet d'une revue par les commissaires aux comptes. Les états financiers complets sont disponibles en annexe du présent communiqué.

Revenus et résultat d'exploitation par division [3]

(en millions d'euros) S1 2026 S1 2025

retraité 1 S1 2025

publié Variation M€

vs S1 2025 retraité Variation %

vs S1 2025 retraité Systems Chiffre d'affaires 1,7 1,4 13,6 +0,3 +19% EBITDA courant 2 -0,1 -0,5 2,1 +0,3 n.a. Marge d'EBITDA courant (%) -9% -32% 16% +24 pts - Résultat d'exploitation 2 -0,5 -0,6 1,4 +0,1 n.a. Products Chiffre d'affaires 14,2 14,3 14,3 -0,1 0% EBITDA courant 2 1,4 1,2 1,2 +0,2 +21% Marge d'EBITDA courant (%) 10% 8% 8% +2 pts - Résultat d'exploitation 2 0,1 -0,2 -0,2 +0,3 n.a.

Chiffre d'affaires : une activité stable au 1 er semestre 2026

Au 1 er semestre 2026, Prodways Group a réalisé un chiffre d'affaires de 15,9 M€, en légère progression de +1 % par rapport au 1 er semestre 2025 retraité. Cette évolution résulte de la croissance de la division Systems, désormais uniquement constituée de l'activité Printers, tandis que le chiffre d'affaires de la division Products est resté stable.

Division Systems – activité Printers

L'activité Printers a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 M€ au 1 er semestre 2026, en progression de +19% par rapport au 1 er semestre 2025. Cette croissance est principalement portée par les imprimantes MovingLight dédiées aux applications céramiques.

Après plusieurs années de développement avec des acteurs majeurs de l'industrie aéronautique, certaines applications passent progressivement des phases de qualification et de développement à la production en série. Cette dynamique s'est poursuivie depuis la clôture du semestre avec la signature d'une commande d'une dizaine d'imprimantes MovingLight auprès d'un acteur industriel du secteur aéronautique aux États-Unis, pour un montant de quelques millions d'euros. Les livraisons interviendront tout au long de l'année 2027.

Division Products

La division Products a réalisé un chiffre d'affaires de 14,2 M€ au 1 er semestre 2026, stable par rapport au 1 er semestre 2025.

L'activité Digital Manufacturing a connu une amélioration progressive au cours du semestre. En France, la hausse des prises de commandes observée depuis plusieurs trimestres s'est traduite au 2 ème trimestre par une croissance des revenus de près de 10 %. Cette dynamique a été partiellement compensée par le recul de l'activité en Allemagne. Dans un environnement concurrentiel fragilisé, Prodways commence à bénéficier de gains de parts de marché grâce à ses efforts commerciaux et à sa discipline financière.

Dans l'audiologie, après une légère baisse au 1 er trimestre, les revenus se sont stabilisés au 2 ème trimestre. Les actions commerciales engagées ont permis d'élargir la base de clients, mais les performances de l'activité restent pénalisées par des enjeux d'exécution interne. Le regroupement des sites dans des locaux plus adaptés doit contribuer à résoudre une partie de ces difficultés.

Une nette amélioration de la marge d'EBITDA courant

Prodways Group a réalisé un EBITDA courant de 0,6 M€ au 1 er semestre 2026, contre -0,5 M€ au 1 er semestre 2025 retraité. La marge d'EBITDA courant ressort ainsi à 3,6 %, en amélioration de près de 7 points. Cette progression résulte de l'amélioration de la rentabilité des deux divisions et de la réduction des coûts de structure.

La division Systems a fortement réduit ses pertes, avec un EBITDA courant de -0,1 M€, contre -0,5 M€ au 1er semestre 2025 retraité. La marge d'EBITDA courant s'améliore ainsi de 24 points, à -9 %. Cette évolution est portée par la croissance des volumes de l'activité Printers, qui permet une bien meilleure absorption des coûts fixes.

La division Products a réalisé un EBITDA courant de 1,4 M€, en progression de +21 % malgré la stabilité de son chiffre d'affaires. La marge d'EBITDA courant atteint 10 %, contre 8 % au 1 er semestre 2025, illustrant les effets des actions engagées pour améliorer la profitabilité des activités de la division.

Enfin, les coûts de structure ont diminué de près de 0,5 M€ pour s'établir à -0,7 M€, contre -1,2 M€ au 1 er semestre 2025 retraité. Cette évolution contribue de manière significative à l'amélioration de la rentabilité du Groupe.

Un résultat opérationnel de -1,0 M€

Après prise en compte des amortissements et provisions, le résultat d'exploitation s'établit à -1,0 M€ au 1 er semestre 2026, en amélioration de près de 1,0 M€ par rapport au 1er semestre 2025 retraité. La division Products retrouve un résultat d'exploitation positif, à 0,1 M€, tandis que la perte de la division Systems se réduit légèrement, à -0,5 M€.

Les autres éléments du résultat opérationnel étant non significatifs, le résultat opérationnel ressort également à -1,0 M€, contre -2,0 M€ au 1er semestre 2025 retraité.

Un résultat net de 15,1 M€, porté par la cession de l'activité Software

Le résultat financier représente une charge de -0,2 M€, contre -0,3 M€ au 1 er semestre 2025 retraité. Après prise en compte de l'impôt, le résultat net des activités poursuivies s'établit à -1,3 M€.

Le résultat net des activités non poursuivies atteint 16,3 M€. Il comprend notamment la plus-value de 17,4 M€ réalisée lors de la cession de l'activité Software, finalisée au mois de mai 2026. Le résultat net consolidé ressort ainsi à 15,1 M€.

Une position financière renforcée

Les activités poursuivies ont généré une capacité d'autofinancement de 0,2 M€ au 1 er semestre 2026, en amélioration par rapport à -0,6 M€ au 1 er semestre 2025 retraité. Le besoin en fonds de roulement a représenté une consommation de trésorerie de 0,5 M€, à un niveau quasiment stable par rapport à l'an dernier. En conséquence, le flux de trésorerie généré par l'activité ressort à -0,3 M€.

Les capex sont restés maîtrisés, à 1,0 M€ sur la période. Par ailleurs, la cession de l'activité Software a généré un encaissement net de 31,5 M€, portant la trésorerie des activités poursuivies à 34,4 M€ au 30 juin 2026. Hors dettes de loyers IFRS 16, Prodways Group disposait ainsi d'une trésorerie nette de 25,1 M€ au 30 juin 2026, contre une dette nette de 4,4 M€ au 31 décembre 2025.

Une redistribution de 20 M€ aux actionnaires dans le cadre de l'OPRA

À la suite de la cession de l'activité Software, Prodways Group a réalisé une offre publique de rachat de ses propres actions pour un montant de 20 M€, afin de redistribuer aux actionnaires une part significative du produit de cession. L'offre, ouverte du 7 au 28 juillet 2026 inclus, proposait le rachat d'un maximum de 18 181 818 actions au prix unitaire de 1,10 €.

Le nombre d'actions présentées à l'offre ayant dépassé le nombre maximum d'actions visé, Prodways Group a racheté 18 181 818 actions. Ces actions ont ensuite été annulées dans le cadre d'une réduction de capital réalisée le 6 août 2026.

Perspectives de cession de l'activité Matières

Prodways Group poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de cession d'activités de la division Systems. L'activité Matières génère désormais peu de synergies avec les autres activités du Groupe, notamment depuis le recentrage de l'activité Printers sur les imprimantes MovingLight dédiées aux applications céramiques.

À la date d'arrêté des comptes semestriels, le processus de cession de cette activité Matières, portée par la société DeltaMed, a suffisamment avancé pour satisfaire aux critères de classement en activité non poursuivie conformément à la norme IFRS 5. Les actifs et passifs de cette activité sont ainsi présentés comme détenus en vue de la vente dans les comptes au 30 juin 2026.

Le Groupe tiendra le marché informé des prochaines étapes du processus de cession.

Perspectives et objectifs 2026

Sur le périmètre des activités poursuivies présenté dans les comptes, Prodways Group confirme son objectif de maintenir un chiffre d'affaires stable ou en légère progression en 2026 et d'améliorer le taux de marge d'EBITDA courant. La performance du 1 er semestre, marquée par une croissance du chiffre d'affaires de +1 % et une amélioration de près de 7 points de la marge d'EBITDA courant, conforte le Groupe dans l'atteinte de ces objectifs.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Prodways Group est coté sur Euronext Growth (FR0012613610 - ALPWG).

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

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Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

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Relations actionnaires

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CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

Annexes

Définition des indicateurs de performance alternatifs

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées »

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette / Trésorerie nette : Dette nette / Trésorerie nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16

Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Etats financiers consolidés

Reclassement de l'entité DeltaMed conformément à IFRS 5

A la date d'arrêté des comptes semestriels 2026, le processus de cession de Deltamed est jugé suffisamment avancé pour satisfaire aux critères de classement d'IFRS 5. Deltamed est donc présentée en activité abandonnée, les actifs et passifs étant reclassés en "actifs et passifs détenus en vue de la vente". Le résultat net, ainsi que les flux de trésorerie générés par cette activité, sont présentés sur des lignes distinctes du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie, avec retraitement rétrospectif des données comparatives de l'exercice 2025 ;

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) S1 2026 S1 2025

retraité S1 2025

publié Chiffre d'affaires 15 855 15 653 27 877 Production immobilisée 330 265 265 Production stockée 84 (603) (712) Autres produits de l'activité 69 109 117 Achats consommés (8 001) (7 777) (11 265) Charges de personnel (7 652) (8 020) (13 363) Impôts et taxes (141) (176) (258) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (1 528) (1 441) (1 986) Autres charges d'exploitation nettes des produits 23 55 (3) RÉsultat d'EXPLOITATION (961) (1 934) 672 Autres éléments du résultat opérationnel (34) (88) (263) Quote-part dans les résultats des entreprises associées - - - RÉsultat opÉrationnel (995) (2 022) 409 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (188) (225) (246) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents - - 2 Coût de l'endettement financier net (a) (188) (225) (244) Autres produits financiers (b) 57 152 175 Autres charges financières (c) (43) (240) (257) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (174) (313) (326) Impôt sur le résultat (91) 181 (456) RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies (1 260) (2 154) (373) Résultat net des activités non poursuivies 16 335 1 781 - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 15 074 (373) (373) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 15 049 (447) (447) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE 25 73 74 Nombre moyen d'actions 50 578 420 50 597 688 50 597 688

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) S1 2026 S1 2025

retraité S1 2025

publié RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (1 260) (2 154) (373) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNEES 16 334 1 781 RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 15 074 (373) (373) Charges et produits calculés 1 196 1 374 1 925 Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution 9 181 178 Elim. du résultat des mises en équivalence - - - Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution et charges et produits calculés des activités abandonnées (16 567) 548 - CapacitÉ d'autofinancement (avant neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) (289) 1 730 1 730 Dont activités poursuivies (56) (599) - Elim. de charge liée au coût de l'endettement financier net 188 226 244 Elim. de la charge (produit) d'impôt 91 (182) 456 Elim de la charge d'impôts et intérêts financiers payés liés aux activités abandonnées 278 656 - CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 268 2 430 2 430 Dont activités poursuivies 224 (555) - Impôts payés (77) 113 (547) Variation du besoin en fonds de roulement (476) (499) (191) Impôts et intérêts financiers payés et variation du BFR liés aux activités abandonnées (40) (354) - Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) (325) 1 690 1 692 Dont activités poursuivies (327) (939) - Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations incorporelles (386) (420) (497) Acquisition d'immobilisations corporelles (603) (311) (339) Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles - 49 50 Acquisition d'immobilisations financières - (38) (39) Cession d'immobilisations financières 22 - 19 Trésorerie nette acquisition/cession de filiales 31 518 - - Opérations d'investissement des activités abandonnées (111) (85) - Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) 30 440 (805) (806) Dont activités poursuivies 30 551 (719) - Opérations de financement Augmentation de capital - - - Dividendes payés aux actionnaires du groupe - - - Dividendes payés aux minoritaires - (51) (52) Autres opérations portant sur le capital 14 6 6 Emission d'emprunts 890 - - Remboursement d'emprunts et dettes de loyer (2 590) (2 618) (2 954) Coût de l'endettement financier net décaissé/versé (185) (178) (197) Opération de financement des activités abandonnées (280) (355) - Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) (2 151) (3 196) (3 197) Dont activités poursuivies (1 870) (2 841) - Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies

(D= A+B+C) 28 354 ( 4 499 ) ( 2 311 ) Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies ( 390 ) 2 188 - Variation de trÉsorerie 27 964 (2 311) (2 311) Incidence des variations de taux de change - (3) (3) TrÉsorerie à l'ouverture 8 894 11 957 11 957 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 2 635 4 110 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités abandonnées 6 259 7 847 TrÉsorerie à la clôture 36 858 9 643 9 643 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 34 382 2 752 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités abandonnées 2 476 6 891

Bilan consolidé - actif

(en milliers d'euros) 30/06/2026 31/12/2025 Actifs non courants 35 737 41 917 Ecarts d'acquisition 19 631 24 494 Autres immobilisations incorporelles 2 539 2 950 Immobilisations corporelles 6 432 6 811 Droits d'utilisation 5 918 6 252 Participations dans les entreprises associées - - Autres actifs financiers 183 356 Actifs d'impôt différé 1 032 1 054 Actifs courants 47 905 20 355 Stocks nets 2 869 4 393 Créances clients nettes 5 515 5 258 Actifs sur contrats - 541 Autres actifs courants 4 548 4 428 Actifs d'impôt exigible 583 425 Trésorerie et autres équivalents 34 390 5 310 Actifs détenus en vue de la vente 12 031 35 124 Totaux de l'actif 95 673 97 396

Bilan consolidé - passif

(en milliers d'euros) 30/06/2026 31/12/2025 CAPITAUX PROPRES, PART DU GROUPE 68 394 53 338 Capital social 25 875 25 875 Primes 86 369 86 369 Réserves et résultats consolidés (43 851) (58 906) INTÉRÊTS ATTRIBUABLES AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE - 214 PASSIFS NON COURANTS 11 927 12 420 Provisions long terme 491 474 Dettes financières à long terme - part à plus d'un an 6 350 6 565 Dettes de loyer - part à plus d'un an 5 085 5 291 Passifs d'impôt différé - 90 PASSIFS COURANTS 13 570 14 486 Provisions court terme 377 639 Dettes financières à long terme - part à moins d'un an 2 958 3 879 Dettes de loyer - part à moins d'un an 1 162 1 322 Dettes fournisseurs d'exploitation 3 517 3 212 Passifs sur contrats - 393 Autres passifs courants 5 552 5 038 Passifs d'impôt exigible 3 3 PASSIFS DESTINÉS À LA VENTE 1 781 16 938 Totaux du passif 95 673 97 396

[1] Compte de résultat retraité suite au classement des activités Matières et Software en activité non poursuivie conformément à la norme IFRS 5.

[2] Voir le glossaire en annexe pour la définition des indicateurs de performances alternatifs

[3] La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes et de la structure, représentant une charge de -0,7 M€ dans le résultat d'exploitation du 1 er semestre 2026, pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut.