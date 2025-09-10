PRODWAYS : Résultats du 1er semestre 2025 : amélioration de la marge d'EBITDA courant malgré une baisse de chiffre d'affaires

10 septembre 2025 à 18h

Prodways Group a réalisé 28 M€ de chiffre d'affaires au 1 er semestre 2025, en baisse de 8% sur une base comparable. Ce ralentissement s'explique par une baisse du niveau d'activité dans les deux divisions du groupe dans un environnement économique incertain en cette première partie d'année 2025. Dans ce contexte adverse, les actions menées dans les différentes activités permettent à Prodways Group d'améliorer sa profitabilité et le flux de trésorerie généré par l'activité.

L'amélioration de la profitabilité est particulièrement notable dans la division Systems, en progression de +3 pts. En conséquence, Prodways Group améliore très nettement le flux de trésorerie générée par l'activité, qui atteint 1,7 M€ contre 0,5 M€ l'an passé.

Compte de résultat consolidé du 1 er semestre 2025

Les comptes de la société présentés ci-dessous ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de la société qui s'est réuni le 10 septembre 2025. Du fait du transfert de la société sur Euronext Growth en juin 2025, les comptes semestriels n'ont pas fait l'objet d'une revue par les Commissaires aux comptes.

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 Variation

M€ Variation

% Chiffre d'affaires 27,9 31,1 -3,2 -10%

-8% org. EBITDA courant [1] 2,7 2,5 +0,1 +5% Marge d'EBITDA courant 10% 8% +1,4 pts - Résultat d'exploitation ² 0,7 1,2 -0,5 -42% Autres éléments du résultat opérationnel -0,3 0,0 -0,3 - Résultat opérationnel 0,4 1,2 -0,7 -64% Résultat financier -0,3 0,0 -0,3 - Impôts -0,5 0,2 -0,7 - Résultat net consolidé -0,4 1,3 -1,7 -128%

Les états financiers complets sont disponibles en annexe du présent communiqué.

Revenus et résultat d'exploitation par division [2]

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 Variation

M€ Variation

% Systems Chiffre d'affaires 13,6 14,8 -1,2 -8%

-4% org. EBITDA courant 2,1 1,9 +0,2 +12% Marge d'EBITDA courant (%) 15,5% 12,8% +3 pts - Résultat d'exploitation 1,4 1,8 -0,4 -22% Products Chiffre d'affaires 14,3 16,3 -2,1 -13%

-11% org. EBITDA courant 1,2 1,0 +0,2 +16% Marge d'EBITDA courant (%) 8,1% 6,0% +2 pts - Résultat d'exploitation -0,2 -0,1 0,0 +34%

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 : 28 M€ de revenus

Division Systems

La division Systems a réalisé 14 M€ de revenus au 1 er semestre 2025, en baisse de 4% sur une base comparable. Cette baisse provient en premier lieu des ventes de matières du fait du manque de visibilité des clients du secteur dentaire qui ont retardé le réapprovisionnement de leurs stocks.

L'activité Software affiche également une légère baisse en raison d'un effet de base défavorable (un contrat important avait été signé au 1 er trimestre 2024) et sous l'effet de la transition des ventes vers le modèle SaaS. Ces dernières continuent de progresser à un rythme soutenu (+65%). Cette activité reste donc motrice grâce à la conquête de nouveaux clients.

Les ventes d'imprimantes sont essentiellement constituées de modèles MovingLight céramique en ce début 2025. Les revenus générés par cette activité sont en hausse mais restent relativement limités en valeur absolue.

Division Products

La division Products a réalisé une performance décevante au 1 er semestre, avec une baisse des revenus de 11% sur une base comparable.

Cette baisse provient en premier lieu de l'activité Digital Manufacturing en raison du volume d'activité inférieur en Allemagne (-1,2 M€) dans un contexte économique difficile, notamment dans le secteur automobile. En France, le niveau de revenus reste relativement stable.

Les revenus de l'audiologie sont également en baisse ce semestre par rapport à l'an passé. L'arrivée d'un nouveau directeur général pour l'activité audiologie au mois d'avril 2025 devrait produire des premiers effets à partir du 2 nd semestre 2025.

Un communiqué dédié sur le chiffre d'affaires a été publié le 17 juillet 2025 ( lien vers le communiqué ).

Une marge d'EBITDA courant de 10%, en progression de 1,4 point

Prodways Group a réalisé un EBITDA courant de 2,7 M€ au 1 er semestre 2025, soit une marge de 10%. Cette progression notable, malgré la baisse du chiffre d'affaires, démontre la capacité du groupe à s'adapter dans des contextes adverses et maintenir une saine discipline financière.

L'amélioration est particulièrement notable dans la division Systems, qui a généré 16% de marge d'EBITDA courant contre 13% au 1 er semestre 2024. Cette progression est due aux changements opérationnels et au recentrage des activités opérés l'an passé.

La profitabilité de la division Products s'améliore mais reste décevante, pénalisée par la baisse des revenus. Prodways Group a pour objectif de redresser cette division au second semestre 2025 afin de retrouver un meilleur niveau de profitabilité sur chacune des activités.

Un résultat d'exploitation de 0,7 M€

Les amortissements et les dépréciations représentent 1,9 M€ au 1 er semestre 2025, contre 1,4 M€ à la même période l'an passé. Cette variation s'explique par un impact positif l'an passé lié à une reprise de provisions. En conséquence, le résultat d'exploitation s'établit à 0,7 M€.

Les autres éléments du résultat opérationnel, pour 0,3 M€, comprennent notamment quelques coûts de restructuration liés à l'allègement des coûts de structure.

Les charges financières sont en légère hausse par rapport au 1 er semestre 2024 en raison des impacts positifs l'an passé liés aux variations de change.

Le résultat net s'établit ainsi à -0,4 M€.

Une génération de trésorerie opérationnelle positive et une position financière saine

Prodways Group a transformé efficacement son résultat en trésorerie et dégagé une capacité d'autofinancement de 2,4 M€ au 1 er semestre 2025. Le besoin en fonds de roulement est resté relativement stable (-0,2 M€), ainsi que la charge d'impôts payés.

Le flux de trésorerie généré par l'activité a donc nettement progressé. Il s'établit à 1,7 M€, contre 0,5 M€ au 1 er semestre 2024. Le montant de capex est resté relativement stable, à 0,8 M€ (contre 0,6 M€ l'an passé).

En conséquence, la position financière du groupe reste solide, avec 10 M€ de trésorerie disponible et une dette nette de 2,2 M€.

Perspectives

Prodways Group maintient les indications communiquées lors de la publication du chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2025. La baisse des revenus constatée en début d'année 2025 et le contexte économique ont amené la société à ajuster les objectifs 2025 fixés en début d'exercice : le groupe vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 55 à 58 M€ (contre 59 M€ l'an passé sur une base comparable). Grâce à la bonne maîtrise de ses coûts, Prodways Group vise toujours une amélioration du taux d'EBITDA courant.

Précisions sur la nouvelle orientation stratégique

A la fin du 2ème trimestre, Prodways Group a précisé sa nouvelle orientation stratégique ( lire le communiqué dédié ). Le Conseil d'Administration étudie la possibilité de procéder à des cessions d'actifs dans la division Systems, qui réalise désormais un bon niveau de rentabilité et dont les activités ne présentent que peu de synergies au sein du groupe. Cette division comprend les activités de Software 3D, d'Imprimantes et de Matières 3D. La majorité des produits de cession pourrait ensuite être reversée aux actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels afin de matérialiser la valeur de ces activités. La société conservera une partie des fonds pour assurer le service de la dette et la continuité de son fonctionnement.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - ALPWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Annexes

Définition des indicateurs de performance alternatifs

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées »

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette / Trésorerie nette : Dette nette / Trésorerie nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16

Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) S1 2025 S1 2024 Chiffre d'affaires 27 877 31 061 Production immobilisée 265 189 Production stockée (712) (279) Autres produits de l'activité 117 323 Achats consommés (11 265) (14 258) Charges de personnel (13 363) (14 498) Impôts et taxes (258) (247) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (1 986) (1 377) Autres charges d'exploitation nettes des produits (3) 242 RÉsultat d'EXPLOITATION 672 1 156 Autres éléments du résultat opérationnel (263) (5) Quote-part dans les résultats des entreprises associées - - RÉsultat opÉrationnel 409 1 151 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (246) (264) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 2 - Coût de l'endettement financier net (a) (244) (264) Autres produits financiers (b) 175 287 Autres charges financières (c) (257) (12) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (326) 11 Impôt sur le résultat (456) 198 RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies (373) 1 360 Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (373) 1 360 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE (447) 1 349 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE 74 11 Nombre moyen d'actions 50 597 688 51 527 858

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) S1 2025 S1 2024 RÉsultat net des activitÉs poursuivies (373) 1 360 Charges et produits calculés 1 925 654 Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution 178 415 Elim. du résultat des mises en équivalence - - CapacitÉ d'autofinancement (avant neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 1 730 2 429 Coût de l'endettement financier net 244 264 Charge d'impôt 456 (198) CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 2 430 2 495 Impôts versés (547) (587) Variation du besoin en fonds de roulement (191) (1 390) Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) 1 692 518 Opérations d'investissement Acquisition immobilisations incorporelles (497) (403) Acquisition d'immobilisations corporelles (339) (199) Cession immobilisations corporelles et incorporelles 50 - Acquisition d'immobilisations financières (39) (7) Cession d'immobilisations financières 19 17 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales - 395 Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (806) (197) Opérations de financement Augmentation de capital - - Dividendes payés aux actionnaires du groupe - - Dividendes payés aux minoritaires (52) - Autres opérations portant sur le capital (rachat d'actions, autres) 6 (15) Emission d'emprunts - - Remboursement d'emprunts et dettes de loyer (2 954) (3 147) Coût de l'endettement financier net décaissé/versé (197) (265) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) (3 197) (3 427) Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies

(D= A+B+C) (2 311) (3 106) Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies - - Variation de trÉsorerie (2 311) (3 106) Incidence des variations de taux de change (3) 7 TrÉsorerie à l'ouverture 11 957 16 273 TrÉsorerie à la clôture 9 643 13 174

Bilan consolidé

(en milliers d'euros) 30/06/2025 31/12/2024 Actifs non courants 61 197 59 267 Ecarts d'acquisition 39 056 39 056 Autres immobilisations incorporelles 5 761 5 697 Immobilisations corporelles 7 258 7 646 Droits d'utilisation 7 987 5 602 Autres actifs financiers 604 832 Actifs d'impôt différé 531 434 Actifs courants 34 234 39 322 Stocks nets 5 351 5 251 Créances clients nettes 10 459 13 902 Actifs sur contrats - - Autres actifs courants 8 119 7 604 Actifs d'impôt exigible 647 510 Trésorerie et autres équivalents 9 658 12 055 Actifs détenus en vue de la vente Totaux de l'actif 95 431 98 589

(en milliers d'euros) 30/06/2025 31/12/2024 Capitaux propres (part du groupe) 53 053 53 466 Intérêts minoritaires 182 160 Passifs non courants 15 558 15 221 Provisions long terme 649 692 Dettes financières à long terme - à plus d'un an 8 216 10 227 Dettes de loyer – à plus d'un an 6 591 4 201 Impôts différés 102 101 Passifs courants 26 638 29 742 Provisions court terme 625 623 Dettes financières à long terme - à moins d'un an 4 304 4 462 Dettes de loyer – à moins d'un an 1 714 1 546 Dettes fournisseurs d'exploitation 6 965 9 812 Passifs sur contrats 130 432 Autres passifs courants 12 834 12 816 Passifs d'impôt exigible 66 52 PASSIFS DESTINÉS À LA VENTE Totaux du passif 95 431 98 589

[1] Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs de performance alternatifs

[2] La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes et de la structure, représentant une charge de 0,6 M€ dans le résultat d'exploitation, pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut.