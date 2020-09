PRODWAYS : Résultats du 1er semestre 2020

Paris, le 22 septembre 2020, à 18h00,

Performance du 1 er semestre impactée par la crise de la Covid-19 mais une amélioration progressive dans l'ensemble des activités

Trésorerie disponible de 21,6 millions d'euros au 30 juin 2020

Prodways Group (Euronext Paris : PWG), spécialiste de la fabrication digitale, publie aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2020.

(en millions d'euros) S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires 26,8 35,3 -23,9 % EBITDA[1] 1,4 2,6 -1,1 M€ Résultat d'exploitation[2] (2,9) (1,0) -1,9 M€ Résultat opérationnel (10,0) (2,4) -7,5 M€ Résultat financier (0,2) (0,1) -0,1 M€ Résultat net (8,7) (2,8) -5,9 M€

Les comptes consolidés du premier semestre 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 22 septembre 2020. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 26,8 millions d'euros, en baisse de 23,9%. Le Groupe et en particulier le pôle Products a été impacté négativement par la crise sanitaire de la Covid-19 au deuxième trimestre 2020. La situation s'est améliorée mois après mois dans l'ensemble des activités.

L'EBITDA1 du groupe reste positif à 1,4 million d'euros au premier semestre 2020 bien qu'affecté par la baisse de l'activité induite par la Covid-19. Le pôle Systems affiche une nette résilience, en hausse de +5,6% au premier semestre 2020. La poursuite des initiatives de structuration du groupe et de réduction des coûts, complétées par les dispositifs d'aide des gouvernements, contribuent à cette performance. En parallèle, les investissements dans les produits et les technologies dédiés aux applications de production à l'échelle industrielle ont été poursuivis, bien que réduits, pour stimuler la croissance future. La marge d'EBITDA du groupe est en léger repli à 5,3 % au premier semestre 2020, contre 7,3 % au premier semestre 2019.

En conséquence de ce qui précède et la hausse de la charge d'amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à -2,9 millions d'euros au premier semestre 2020, contre -1,0 million d'euros au premier semestre 2019.

Les autres éléments du résultat opérationnel sont de -7,0 millions d'euros au premier semestre 2020, contre -1,5 million d'euros au premier semestre 2019 et sont sans effet cash sur la trésorerie. Du fait du contexte particulier de la crise sanitaire, le groupe a procédé cet été à des revues exigeantes de la valeur de l'ensemble de ses actifs. Des pertes de valeur ont été constatées pour 6,0 millions d'euros au titre de stocks, de projets de R&D et d'incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions.

Le résultat opérationnel s'établit donc à -10,0 millions d'euros, contre -2,4 millions d'euros au premier semestre 2019.

Le résultat net part du groupe ressort à -8,7 millions d'euros au premier semestre 2020, contre -2,8 millions d'euros au premier semestre 2019.

Performance par pôle

(en millions d'euros) S1 2020 S1 2019 Variation Systems Chiffre d'affaires 16,8 21,3 -20,9 % EBITDA 1,4 1,3 +5,6 % Marge d'EBITDA (%) 8,1 % 6,1 % +205 pb Résultat d'exploitation (1,4) (0,8) -0,6 M€ Product Chiffre d'affaires 9,9 14,2 -30,4 % EBITDA 0,6 1,8 -64,9 % Marge d'EBITDA (%) 6,3 % 12,5% -621 pb Résultat d'exploitation (1,0) 0,3 -1,3 M€

Le pôle Systems - comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés - a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 millions d'euros au premier semestre 2020, soit une baisse de 20,9 % avec un deuxième trimestre 2020 en recul de 35,1 %. Malgré le contexte, le pôle a conservé une bonne dynamique commerciale : l'activité de distribution de Logiciels a ainsi remporté son plus gros contrat historique au cours du deuxième trimestre et Solidscape a signé deux contrats pour équiper des clients du secteur de la joaillerie de plusieurs dizaines de machines.

Malgré la baisse du chiffre d'affaires, l'EBITDA du pôle poursuit sa progression à 1,4 million d'euros, en hausse de +5,6 % par rapport au premier semestre 2019. Il bénéficie de la structuration du pôle, de la réduction des coûts ainsi que des dispositifs de chômage partiel en France, en Allemagne et aux Etats Unis. La marge d'EBITDA ressort à 8,1 % au premier semestre 2020, contre 6,1 % au premier semestre 2019.

Le pôle Products - comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales - enregistre un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros au premier semestre 2020, en baisse de 30,4 % par rapport au premier semestre 2019. Dans les activités médicales (audiologie, podologie et dentaire), l'arrêt de l'activité de nos clients, avec la fermeture totale des cabinets des praticiens (dentistes, podologues et audioprothésistes) pendant le confinement, a entrainé un arrêt complet de ces activités aux carnets de commandes très courts. Le Groupe constate néanmoins une reprise de ces activités depuis le mois de juin.

Cette baisse d'activité pénalise l'EBITDA du pôle qui ressort à 0,6 million d'euros au premier semestre 2020. La marge d'EBITDA ressort à 6,3 % au premier semestre 2020, contre 12,5 % au premier semestre 2019.

Situation financière

La capacité d'autofinancement est devenue négative (-1 million d'euros) mais le besoin en fonds de roulement a évolué favorablement. Le flux de trésorerie opérationnelle est donc positif de 0,7 million d'euros au premier semestre 2020.

Le groupe a eu recours aux Prêts Garantis par l'Etat à hauteur de 1,2 million d'euros et a tiré 5 millions d'euros de ligne de crédit confirmée. Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible s'élève donc à 21,6 millions d'euros. La trésorerie nette[3] ressort à 6,5 millions d'euros, contre une trésorerie nette de 9,6 millions d'euros au 31 décembre 2019. Des Prêts Garantis par l'Etat à recevoir avant fin septembre pour un montant de 7,2 millions d'euros vont encore améliorer la bonne liquidité du groupe.

Perspectives 2020

La crise sanitaire mondiale a eu des conséquences à bien des égards. Outre son impact social et économique, le groupe constate une accélération des tendances qui soutiennent le développement de l'impression 3D. Les industriels repensent leurs modèles de production et la crise de la Covid-19 a mis en lumière la nécessité de relocaliser et de disposer d'outils de production agiles pouvant s'adapter rapidement à la demande.

Notre performance s'est nettement redressée depuis juin et, bien que l'incertitude macro-économique demeure à court terme, cette reprise devrait se poursuivre progressivement sur la seconde moitié de l'exercice. A plus long terme, le groupe reste confiant dans son modèle et les opportunités sur ses marchés. Prodways Group dispose en outre d'une situation financière solide avec une trésorerie disponible lui permettant de saisir les opportunités de consolidation sur ses marchés.

Calendrier financier

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 : 28 octobre 2020 (après bourse)

A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 71,3 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

AVERTISSEMENT

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

[1] Résultat opérationnel avant «dotations nettes aux amortissements et provisions», «autres éléments du résultat opérationnel» et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

[2] Résultat opérationnel avant «autres éléments du résultat opérationnel» et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

[3] Trésorerie nette hors dette de loyers résultant de l'application de la norme IFRS 16 et incluant la valeur de l'autocontrôle