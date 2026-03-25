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Prodways, résultats annuels et perspectives
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 09:00

Prodways a publié ses résultats annuels, marqués par une hausse de l'Ebitda courant et de la marge associée. Les autres lignes de comptes sont en repli.

L'an dernier, le spécialiste de l'impression 3D a vu ses revenus reculer de 9%, à 40,9 millions d'euros, tandis que l'Ebitda courant a été multiplié par deux en passant de 1,3 à 2,6 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant s'est installé à 6%, en nette amélioration, démontrant la capacité du groupe à adapter son modèle opérationnel et à maintenir une discipline financière rigoureuse.

En revanche, le résultat d'exploitation s'est affaissé de 9%, à -1,3 million d'euros, et le résultat opérationnel a diminué de 8%, à -2 millions d'euros. Quant au résultat net consolidé, il est passé d'un bénéfice de 0,6 million d'euros, à une perte de 0,1 million d'euros.

La société compte poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie annoncée en 2025, visant la cession des actifs de la division Systems et la poursuite du redressement des activités de la division Products. Début 2026, le groupe a réalisé une première étape majeure avec la cession de l'activité Software, principal contributeur à la valeur de la division Systems.

L'an passé, Prodways a mis l'accent sur l'amélioration de la rentabilité de chaque activité plutôt que sur la croissance du chiffre d'affaires. Pour l'exercice en cours, le groupe conserve cette priorité et vise à maintenir des revenus stables ou en légère augmentation dans son nouveau périmètre. Il table également sur une amélioration du taux de marge d'Ebitda courant.

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