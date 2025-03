PRODWAYS : Résultats annuels 2024 : progression de la marge d'EBITDA courant et de la trésorerie générée par l'activité

Prodways Group a réalisé 59 M€ de chiffre d'affaires en 2024. Sur une base comparable au périmètre actuel 1 , les revenus sont ainsi relativement stables par rapport à l'an passé, conformément aux attentes de la société. La marge d'EBITDA courant générée par le groupe s'établit à 9% sur l'ensemble de l'exercice.

L'amélioration de la profitabilité est particulièrement notable au 2 ème semestre 2024, avec une nette augmentation de l'EBITDA courant en valeur absolue par rapport à la même période l'an passé. Le niveau de marge sur le 2 nd semestre progresse ainsi pour atteindre 10%, soit une amélioration de +6 points par rapport au 2 ème semestre 2023 et de +2 points par rapport au 1 er semestre 2024.

Prodways Group améliore également le flux de trésorerie générée par l'activité, qui atteint 4,4 M€ contre 3,7 M€ l'an passé, une progression de +18%.

Compte de résultat consolidé de l'année et du 2 ème semestre 2024

Les comptes de la société présentés ci-dessous ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de la société qui s'est réuni le 19 mars 2025. Les comptes ont fait l'objet d'une revue par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

ANNEE 2024 2 EME SEMESTRE 2024 (en millions d'euros) 2024 2023 Var.

M€ Var.

% S2

2024 S2

2023 Var.

M€ Var.

% Chiffre d'affaires 58,7 74,6 -16 -21% 27,6 31,5 -4 -12% EBITDA courant 2 5,2 6,0 -0,7 -12% 2,7 1,2 +2 +131% Marge d'EBITDA courant 9% 8% +1 pts - 10% 4% +6 pts - Résultat d'exploitation 2 2,1 1,0 +1 +107% 1,0 -1,4 +2 -170% Autres éléments du résultat opérationnel -0,9 -13,6 +13 - -0,9 -15,9 +15 - Résultat opérationnel 1,3 -12,6 +14 - 0,1 -17,3 +17 - Résultat financier -0,2 -0,7 +0,5 - -0,2 -0,5 +0,2 - Impôts -0,5 -0,7 +0,3 - -0,7 0,2 -0,9 - Résultat net consolidé 0,6 -14,0 +15 - -0,7 -18,5 +18 -

Les états financiers sont disponibles en annexe du présent communiqué.

Revenus et résultat d'exploitation par division 3

(en millions d'euros) FY

2024 FY

2023 Variation

M€ S2

2024 S2

2023 Variation

M€ Systems Chiffre d'affaires 28,2 39,5 -11,2 13,5 15,5 -2,0 EBITDA courant 4,3 3,5 0,8 2,4 1,0 1,4 Marge d'EBITDA courant (%) 15,1% 8,8% +6 pts 17,6% 6,3% +11 pts Résultat d'exploitation 3,9 1,7 2,2 2,1 0,1 2,0 Products Chiffre d'affaires 30,5 35,3 -2,8 14,2 16,1 -1,9 EBITDA courant 2,2 3,9 -2 1,2 0,9 0,3 Marge d'EBITDA courant (%) 7,1% 11,0% -4 pts 8,4% 5,6% +3 pts Résultat d'exploitation -0,7 0,6 -1,2 -0,5 -0,8 0,3

Chiffre d'affaires 2024 : 59 M€ de revenus

La division Systems a réalisé 28 M€ de revenus en 2024, en croissance de +6% par rapport à 2023 sur une base comparable. Cette progression est d'abord le fruit des efforts menés depuis la fin de l'année 2023 : le recentrage de l'activité Imprimantes sur le segment industriel porte ses fruits avec plusieurs ventes du modèle MOVINGLight® céramique auprès de grands noms de l'aéronautique depuis la fin d'année 2024.

La division Products a réalisé une performance décevante en 2024, avec une baisse des revenus de 6% sur une base comparable. Les revenus de l'activité Digital Manufacturing sont stables par rapport à l'an passé. Dans un contexte conjoncturel défavorable sur cette activité, Prodways a su maintenir son niveau d'activité grâce à sa taille critique et sa base de clients très diversifiée. En revanche, les revenus de l'audiologie sont en nette baisse en 2024, de l'ordre de 2 M€. Cette performance décevante a amené le groupe à prendre des mesures pour redresser cette activité dans les plus brefs délais. Prodways vise ainsi à inverser cette tendance durant l'exercice en cours.

Un communiqué dédié sur le chiffre d'affaires a été publié le 12 février 2025 ( lien vers le communiqué ).

Une marge d'EBITDA courant de 9%, en progression de 1 point

Prodways Group a réalisé un EBITDA courant de 5,2 M€ en 2024, soit une marge de 9%, conforme aux objectifs communiqués dans les précédentes publications.

Au 2 ème semestre 2024, les actions menées par le groupe depuis plusieurs trimestres ont permis d'atteindre une marge d'EBITDA courant de 10%. Ce progrès démontre la discipline du groupe et sa capacité à redresser la trajectoire dans un environnement de marché adverse.

L'amélioration est particulièrement notable dans la division Systems, qui a généré 18% de marge d'EBITDA courant au 2 ème semestre 2024 contre 6% au 2 ème semestre 2023. Cette progression est due aux changements opérationnels et au recentrage de l'activité Imprimantes sur le segment industriel.

La profitabilité de la division Products reste décevante, pénalisée par la baisse des revenus. Prodways Group a pour objectif de redresser cette division en 2025 afin de retrouver un meilleur niveau de profitabilité sur chacune des activités.

Un résultat d'exploitation en progression

Les amortissements et les dépréciations ont diminué en raison de l'arrêt de l'activité de petites imprimantes. En conséquence, le résultat d'exploitation du groupe s'établit à 2,1 M€ contre 1 M€ l'an passé.

Les autres éléments du résultat opérationnels comprennent principalement des coûts de restructuration. La contribution de cette ligne était fortement négative en 2023 en raison des dépréciations liées à l'arrêt de l'activité de petites imprimantes. Le résultat opérationnel s'établit ainsi à 1,3 M€.

Les charges financières sont relativement faible ce semestre avec l'impact positif des variations de change (+0,4 M€) qui compense les charges d'intérêts (-0,6 M€). La charge d'impôt est également faible grâce à un produit d'impôts différés (+0,5 M€) qui compense partiellement la charge d'impôt exigible ( -1 M€).

Le résultat net s'établit ainsi à 0,6 M€.

Une génération de trésorerie opérationnelle positive et une position financière saine

Prodways Group a transformé efficacement son résultat en trésorerie et dégagé une capacité d'autofinancement de 4,6 M€ en 2024. Le besoin en fonds de roulement a diminué (-0,5 M€), ainsi que la charge d'impôts payés.

Le flux de trésorerie généré par l'activité a donc nettement progressé en 2024. Il s'établit à 4,4 M€, soit une amélioration de +18%. Le montant de capex s'est par ailleurs réduit, à 1,4 M€ (contre 3,3 M€ l'an passé), avec la fin de certains projets de R&D.

En conséquence, la position financière du groupe reste solide, avec 12 M€ de trésorerie disponible et une dette nette de 2,0 M€.

Transfert vers Euronext Growth

Fin janvier 2025, le Conseil d'administration a décidé de convoquer une Assemblée générale mixte qui s'est tenue le 10 mars 2025. Lors de cette Assemblée, les actionnaires ont approuvé le transfert de cotation de ses titres vers Euronext Growth Paris.

Le Conseil d'administration de la société, réuni le 19 mars 2025, a donc pris la décision de mettre en œuvre ce transfert (voir le communiqué dédié sur le site de Prodways Group).

Le projet de transfert vise à permettre à la société d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire plus souple et plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait simplifier le fonctionnement de la société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

Perspectives

En 2024, le groupe a mis l'accent sur l'amélioration de la rentabilité de chaque activité plutôt que sur la croissance du chiffre d'affaires. Pour 2025, Prodways Group conserve cette priorité et se donne comme objectif de maintenir un chiffre d'affaires stable ou en légère augmentation. Concernant la profitabilité, la société vise une amélioration du taux d'EBITDA courant par rapport à 2024.

Réflexion stratégique

Fin 2024, le Conseil d'administration a souhaité entamer une réflexion stratégique pour donner une nouvelle orientation au groupe. Cette réflexion intervient dans un contexte général de difficultés sur le marché de l'impression 3D.

Dans ce contexte, Prodways Group se félicite de la diversification de ses activités depuis sa création (logiciels 3D, imprimantes 3D, matières 3D, fabrication de pièces en 3D, applications médicales), permettant ainsi à l'entreprise de demeurer l'un des meilleurs acteurs du secteur en termes de rentabilité. Chacune des activités du groupe affiche individuellement des perspectives de développement prometteuses.

La direction générale de Prodways a donc pour mission de développer chaque activité, d'en assurer la pérennité dans les meilleures conditions possibles, ainsi que de proposer de nouvelles options stratégiques visant à revaloriser l'action Prodways. La société prévoit d'annoncer ses conclusions sur l'orientation de l'entreprise au plus tard au deuxième trimestre 2025.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Annexes

Définition des indicateurs de performance alternatifs

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées »

Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées » Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ». Dette / Trésorerie nette : Dette nette / Trésorerie nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16

: Dette nette / Trésorerie nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16 Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 2024 2023 CHIFFRE D'AFFAIRES 58 669 74 565 Production immobilisée 427 947 Production stockée 201 (310) Autres produits de l'activité 649 424 Achats consommés (27 022) (36 910) Charges de personnel (27 080) (32 407) Impôts et taxes (448) (630) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (3 096) (4 933) Autres charges d'exploitation nettes des produits (160) 289 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2 138 1 035 Autres éléments du résultat opérationnel (870) (13 627) Quote-part dans les résultats des entreprises associées - - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1 268 (12 592) Intérêts financiers relatifs à la dette brute (495) (362) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents (79) (29) COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (a) (574) (391) Autres produits financiers (b) 400 155 Autres charges financières (c) (25) (484) CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS (d=a+b+c) (199) (721) Impôt sur le résultat (457) (710) RÉSULTAT APRES IMPOTS DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 613 (14 023) Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 613 (14 023) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 545 (14 009) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE 68 (14) Nombre moyen d'actions 51 576 200 51 553 948

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 2024 2023 RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 613 (14 023) Charges et produits calculés 2 174 19 613 Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution 822 (2 621) Elim. du résultat des mises en équivalence - - CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (avant neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 3 609 2 969 Coût de l'endettement financier net 574 391 Charge d'impôt 457 710 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 4 640 4 070 Impôts versés (781) (1 780) Variation du besoin en fonds de roulement 504 1 406 FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (A) 4 363 3 696 Opérations d'investissement Acquisition immobilisations incorporelles (959) (1 222) Acquisition d'immobilisations corporelles (478) (2 070) Cession immobilisations corporelles et incorporelles 10 49 Acquisition d'immobilisations financières (8) (41) Cession d'immobilisations financières 40 47 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 192 2 674 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (B) (1 203) (563) Opérations de financement Augmentation de capital - - Dividendes payés aux actionnaires du groupe - - Dividendes payés aux minoritaires - (35) Autres opérations portant sur le capital (rachat d'actions, autres) (560) (55) Emission d'emprunts - 5 750 Remboursement d'emprunts et dettes de loyer (6 335) (6 260) Coût de l'endettement financier net décaissé/versé (591) (347) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C) (7 486) (947) FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS POURSUIVIES (D= A+B+C) (4 326) 2 186 Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies 57 (57) VARIATION DE TRÉSORERIE (4 269) 2 129 Incidence des variations de taux de change 10 (9) TRÉSORERIE A L'OUVERTURE 16 216 14 096 TRÉSORERIE A LA CLOTURE 11 957 16 216

Bilan consolidé

(en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 ACTIFS NON COURANTS 59 267 61 075 Ecarts d'acquisition 39 056 39 056 Autres immobilisations incorporelles 5 697 6 111 Immobilisations corporelles 7 646 8 726 Droits d'utilisation 5 602 6 541 Autres actifs financiers 832 640 Actifs d'impôt différé 434 2 ACTIFS COURANTS 39 322 43 829 Stocks nets 5 251 6 141 Créances clients nettes 13 902 14 324 Actifs sur contrats - 65 Autres actifs courants 7 604 5 560 Actifs d'impôt exigible 510 1 519 Trésorerie et autres équivalents 12 055 16 221 Actifs détenus en vue de la vente 558 TOTAUX DE L'ACTIF 98 589 105 462

(en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE) 53 466 53 437 INTERETS MINORITAIRES 160 93 PASSIFS NON COURANTS 15 221 20 691 Provisions long terme 692 794 Dettes financières à long terme - à plus d'un an 10 227 14 667 Dettes de loyer - à plus d'un an 4 201 5 069 Impôts différés 101 161 PASSIFS COURANTS 29 742 30 683 Provisions court terme 623 1 815 Dettes financières à long terme - à moins d'un an 4 462 4 520 Dettes de loyer - à moins d'un an 1 546 1 630 Dettes fournisseurs d'exploitation 9 812 9 423 Passifs sur contrats 432 543 Autres passifs courants 12 816 12 618 Passifs d'impôt exigible 52 135 PASSIFS DESTINÉS À LA VENTE 558 TOTAUX DU PASSIF 98 589 105 462

1 Le chiffre d'affaire 2023 sur une base comparable au périmètre actuel est de 59 M€. Les ajustements entre le chiffre d'affaires IFRS publié et le chiffre d'affaires du périmètre actuel par rapport à une base comparable incluent : revenus Software du S1 2023 selon la classification Agent (effective depuis le 1er juillet 2023 du fait d'un changement contractuel, diminuant les revenus de 6,3 M€), exclusion du périmètre Solidscape et exclusion du périmètre Cristal du fait de la cession de ces dernières au 1 er semestre 2024.

2 Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs de performance alternatifs.

3 La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes et de la structure, représentant une charge de 1,1 M€ dans le résultat d'exploitation, pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut.