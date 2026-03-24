PRODWAYS : Résultats annuel 2025 : amélioration de la marge d'EBITDA courant

24 mars 2025 à 18h30

Prodways Group a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 41 M€, en baisse de 9 % sur une base comparable, dans un environnement économique incertain sur l'exercice. L'EBITDA courant s'établit à 2,6 M€.

Le principal changement de présentation des comptes 2025 réside dans le classement de l'activité Software en activité non poursuivie à la suite de la signature d'un accord de cession. Conformément à la norme IFRS 5, le compte de résultat, y compris les données comparatives 2024, a été retraité afin de refléter ce nouveau périmètre. Cette activité sera cédée pour 35 M€ sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale.

Dans ce contexte, Prodways Group poursuit l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle, portée par les actions de recentrage stratégique engagées et par une discipline accrue sur les coûts, permettant une nette progression de la marge d'EBITDA courant (+3 pts) et des flux de trésorerie générés par l'activité (+16%).

Compte de résultat consolidé 2025

Les comptes de la société présentés ci-dessous ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de la société qui s'est réuni le 24 mars 2026. Les comptes ont fait l'objet d'une revue par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

(en millions d'euros) FY 2025 FY 2024

retraité [1] Variation

M€ Variation

% Chiffre d'affaires 40,9 45,1 -4,1 -9% EBITDA courant [2] 2,6 1,3 +1,3 +100% Marge d'EBITDA courant 6% 3% +3,4 pts - Résultat d'exploitation 2 -1,3 -1,5 +0,1 -9% Autres éléments du résultat opérationnel -0,7 -0,7 +0,0 -7% Résultat opérationnel -2,0 -2,2 +0,2 -8% Résultat financier -0,5 -0,2 -0,3 - Impôts 0,0 0,3 -0,3 - Résultat net des activités non poursuivies 2,4 2,7 -0,4 - Résultat net consolidé -0,1 0,6 -0,7 -

Les états financiers complets sont disponibles en annexe du présent communiqué.

Revenus et résultat d'exploitation par division [3]

(en millions d'euros) FY 2025 FY 2024

retraité Variation

M€ Variation

% Systems Chiffre d'affaires 14,1 14,6 -0,5 -4% EBITDA courant 2 2,3 1,2 1,1 97% Marge d'EBITDA courant (%) 16,4% 8,0% +8 pts - Résultat d'exploitation 2 0,9 1,2 -0,2 -20% Products Chiffre d'affaires 26,9 30,5 -3,6 -12% EBITDA courant 2 2,0 2,2 -0,2 -7% Marge d'EBITDA courant (%) 7,5% 7,1% +0 pts - Résultat d'exploitation 2 -0,6 -0,7 0,1 -18%

Chiffre d'affaires 2025 : 41 M€ de revenus

Division Systems

La division Systems a réalisé 14 M€ de revenus en 2025, en baisse de 4%. Cette baisse provient en premier lieu des ventes de matières du fait d'une réduction de la consommation chez les clients du secteur dentaire. L'absence de nouvelles ventes d'imprimantes dédiées à cette application et une concurrence internationale accrue exercent une pression sur cette activité.

Les ventes d'imprimantes sont essentiellement constituées de modèles MovingLight céramique en 2025. Bien que l'augmentation des revenus en 2025 soit encourageante, elle ne permet pas encore de dégager une trésorerie significative. Pour l'instant, le potentiel de ventes supplémentaires d'imprimantes céramiques est important et diversifié avec certains clients qui envisagent de passer de la R&D à la production, mais il reste incertain quant au calendrier de sa concrétisation en commandes.

Division Products

La division Products a réalisé un chiffre d'affaires de 27 M€, soit une diminution de 3,6 M€ par rapport à l'exercice précédent.

L'activité Digital Manufacturing demeure fortement impactée par le recul des ventes sur le marché allemand (-2,4 M€). Le chiffre d'affaires réalisé en France est en légère baisse sur l'année 2025 mais s'est légèrement redressé en fin d'exercice.

Les revenus liés à l'audiologie sont en baisse de l'ordre de 6% en 2025. La réorganisation des équipes commerciales a commencé à produire des effets positifs au 4 ème trimestre, toutefois certaines problématiques internes de production continuent de freiner l'activité sur cet exercice.

Une marge d'EBITDA courant en progression

Prodways Group a réalisé en 2025 un EBITDA courant de 2,6 M€, représentant une marge de 6 %, en nette progression par rapport à 2024 retraité (+3 pts). Cette amélioration, malgré la baisse du chiffre d'affaires, démontre la capacité du Groupe à adapter son modèle opérationnel et à maintenir une discipline financière rigoureuse.

La progression est particulièrement notable dans la division Systems (+8 pts), tandis que la division Products reste autour de 7% de marge d'EBITDA courant.

Par rapport aux comptes 2024 publiés, la marge est en baisse en raison du classement en « activité non poursuivie » de l'activité Software, qui contribuait pour 3,9 M€ à l'EBITDA courant.

Un résultat d'exploitation de -1,3 M€

Les amortissements et les dépréciations représentent 3,9 M€ en 2025, contre 2,8 M€ l'an passé. Cette variation s'explique par un impact positif l'an passé lié à une reprise de provisions. En conséquence, le résultat d'exploitation s'établit à -1,3 M€.

Les autres éléments du résultat opérationnel, pour -0,7 €, comprennent notamment des charges de restructuration liés à l'allègement des coûts de structure et des coûts liés à la cession de l'activité Software.

Les charges financières sont en légère hausse par rapport à 2024 en raison des impacts positifs l'an passé liés aux variations de change.

Le résultat net s'établit ainsi à -0,1 M€.

Une génération de trésorerie opérationnelle positive et une position financière saine

Prodways Group a transformé efficacement son résultat en trésorerie et dégagé une capacité d'autofinancement de 5,5 M€ en 2025. Le besoin en fonds de roulement s'est amélioré de 0,7 M€ dans les activités poursuivies et s'est accrue dans l'activité Software.

Le flux de trésorerie généré par l'activité a donc progressé. Il s'établit à 5,1 M€, contre 4,4 M€ en 2024. Le montant de capex est resté relativement stable, à 1,4 M€ (contre 1,3 M€ l'an passé).

En conséquence, la position financière du groupe reste solide, avec 5,3 M€ de trésorerie disponible (hors activité Software) et une dette nette de 5,1 M€ (contre 7,6 M€ en 2024 sur une base retraitée). La trésorerie disponible qui était détenue au sein de l'activité Software sera cédée et ce montant est pris en compte dans le prix de cession des titres.

Cession de l'activité Software

Prodways Group a signé un accord en vue de la cession de son activité Software, portée par sa filiale AvenAo Solution 3D. Cette opération est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires convoquée le 24 avril 2026 ( lire le communiqué dédié ).

Conformément à la norme IFRS 5, l'activité Software est classée en activité non poursuivie dans les comptes 2025, et les états financiers comparatifs ont été retraités en conséquence.

Dans l'hypothèse d'une approbation de cette cession, le Conseil d'administration a décidé de proposer la redistribution aux actionnaires d'une part significative du produit de cession, pour un montant de 20 M€, sous la forme d'une offre publique de rachat d'actions, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Prodways Group communiquera en temps utile sur le calendrier et les prochaines étapes de cette opération structurante.

Perspectives et objectifs 2026

Prodways poursuit la mise en œuvre de la stratégie annoncée en 2025, visant la cession des actifs de la division Systems et la poursuite du redressement des activités de la division Products. Début 2026, le Groupe a réalisé une première étape majeure avec la cession de l'activité Software, principal contributeur à la valeur de la division Systems.

En 2025, le groupe a mis l'accent sur l'amélioration de la rentabilité de chaque activité plutôt que sur la croissance du chiffre d'affaires. Pour 2026, Prodways Group conserve cette priorité et vise donc de maintenir un chiffre d'affaires stable ou en légère augmentation dans son nouveau périmètre. Le groupe vise également une amélioration du taux de marge d'EBITDA courant.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Prodways Group est coté sur Euronext Growth (FR0012613610 - ALPWG).

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

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Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

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Relations actionnaires

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CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

Annexes

Définition des indicateurs de performance alternatifs

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées »

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette / Trésorerie nette : Dette nette / Trésorerie nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16

Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Etats financiers consolidés

Classement en activités abandonnées de la société AS3D et de ses filiales

Un processus de cession de la société AS3D et de ses filiales a été annoncé en juillet 2025. En application de la norme IFRS 5, l'analyse des différents éléments a conclu au classement en activités abandonnées. Ainsi au 31/12/2025 les sociétés sont classées en activités abandonnées. La contribution de ces sociétés au compte de résultat et au tableau de flux de trésorerie a donc été reclassée sur une ligne distincte et de façon rétrospective sur l'exercice 2024. L'ensemble des actifs et passifs au 31 décembre 2025 sont également reclassés sur une ligne spécifique des activités abandonnées au bilan.

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 2025 2024

retraité 2024

publié Chiffre d'affaires 40 943 45 054 58 669 Production immobilisée 500 427 427 Production stockée (630) 201 201 Autres produits de l'activité 399 627 649 Achats consommés (19 698) (24 418) (27 022) Charges de personnel (18 835) (20 366) (27 080) Impôts et taxes (371) (323) (448) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (3 905) (2 751) (3 096) Autres charges d'exploitation nettes des produits 266 83 (160) RÉsultat d'EXPLOITATION (1 331) (1 466) 2 138 Autres éléments du résultat opérationnel (684) (732) (870) Quote-part dans les résultats des entreprises associées - - - RÉsultat opÉrationnel (2 015) (2 198) 1 268 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (437) (473) (495) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 2 (79) (79) Coût de l'endettement financier net (a) (435) (552) (574) Autres produits financiers (b) 315 397 400 Autres charges financières (c) (337) (22) (25) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (456) (177) (199) Impôt sur le résultat 8 270 (457) RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies (2 464) (2 104) 613 Résultat net des activités non poursuivies 2 353 2 717 - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (111) 613 613 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE (218) 545 545 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE 105 68 68 Nombre moyen d'actions 50 554 306 51 576 200 51 576 200

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 2025 2024

retraité RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (2 464) (2 104) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNEES 2 353 2 717 RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (111) 613 Charges et produits calculés 3 583 1 769 Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution 201 822 Elim. du résultat des mises en équivalence - - Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution et charges et produits calculés das activités abandonnées 611 405 CapacitÉ d'autofinancement (avant neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 4 282 3 609 Dont activités poursuivies 1 320 487 Elim. de charge liée au coût de l'endettement financier net 436 552 Elim. de la charge (produit) d'impôt (8) (270) Elim de la charge d'impôts et intérêts financiers payés liés aux activités abandonnées 747 750 CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 5 457 4 641 Dont activités poursuivies 1 748 769 Impôts payés (61) (88) Variation du besoin en fonds de roulement 689 198 Impôts et intérêts financiers payés et variation du BFR liés aux activités abandonnées (1 025) (388) Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) 5 060 4 362 Dont activités poursuivies 2 381 879 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations incorporelles (764) (860) Acquisition d'immobilisations corporelles (656) (454) Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 104 10 Acquisition d'immobilisations financières (79) (3) Cession d'immobilisations financières 39 40 Trésorerie nette acquisition/cession de filiales - 192 Opérations d'investissement des activités abandonnées (258) (127) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (1 614) (1 202) Dont activités poursuivies (1 356) (1 075)

Opérations de financement Augmentation de capital - - Dividendes payés aux actionnaires du groupe - - Dividendes payés aux minoritaires (51) - Autres opérations portant sur le capital (22) (560) Emission d'emprunts 266 - Remboursement d'emprunts et dettes de loyer (5 907) (6 003) Coût de l'endettement financier net décaissé/versé (408) (569) Opération de financement des activités abandonnées (387) (353) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) (6 509) (7 485) Dont activites poursuivies (6 122) (7 132) Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies

(D= A+B+C) (5 097) (7 328) Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies 2 031 3 061 Variation de trÉsorerie (3 063) (4 269) Incidence des variations de taux de change (2) 10 TrÉsorerie à l'ouverture 11 957 16 216 Dont tresorerie et equivalents de tresorerie nets des activites poursuivies 7 043 11 710 Dont tresorerie et equivalents de tresorerie nets des activites abandonnees 4 914 4 506 TrÉsorerie à la clôture 8 893 11 957 Dont tresorerie et equivalents de tresorerie nets des activites poursuivies 5 250 7 043 Dont tresorerie et equivalents de tresorerie nets des activites abandonnees 3 643 4 914

Bilan consolidé - actif

(en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Actifs non courants 41 917 59 267 Ecarts d'acquisition 24 494 39 056 Autres immobilisations incorporelles 2 950 5 697 Immobilisations corporelles 6 811 7 646 Droits d'utilisation 6 252 5 602 Participations dans les entreprises associées - - Autres actifs financiers 356 832 Actifs d'impôt différé 1 054 434 Actifs courants 20 355 39 322 Stocks nets 4 393 5 251 Créances clients nettes 5 258 13 902 Actifs sur contrats 541 - Autres actifs courants 4 428 7 604 Actifs d'impôt exigible 425 510 Trésorerie et autres équivalents 5 310 12 055 Actifs détenus en vue de la vente 35 124 - Totaux de l'actif 97 396 98 589

Bilan consolidé - passif

(en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 CAPITAUX PROPRES, PART DU GROUPE 53 338 53 466 Capital social 25 875 25 812 Primes 86 369 86 303 Reserves et resultats consolidés (58 906) (58 649) INTÉRÊTS ATTRIBUABLES AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 214 160 PASSIFS NON COURANTS 12 420 15 221 Provisions long terme 474 692 Dettes financières à long terme - part à plus d'un an 6 565 10 227 Dettes de loyer - part à plus d'un an 5 291 4 201 Passifs d'impôt différé 90 101 PASSIFS COURANTS 14 486 29 742 Provisions court terme 639 623 Dettes financières à long terme - part à moins d'un an 3 879 4 462 Dettes de loyer - part à moins d'un an 1 322 1 546 Dettes fournisseurs d'exploitation 3 212 9 812 Passifs sur contrats 393 432 Autres passifs courants 5 038 12 816 Passifs d'impôt exigible 3 52 PASSIFS DESTINÉS À LA VENTE 16 938 - Totaux du passif 97 396 98 589

[1] Le compte de résultat 2024 a été retraité en application de la norme IFRS 5 suite à l'accord de cession portant sur l'activité Software.

[2] Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs de performance alternatifs

[3] La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes et de la structure, représentant une charge de -1,7 M€ dans le résultat d'exploitation, pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut.