PRODWAYS : Résultat de l'offre publique de rachat d'actions initiée par PRODWAYS GROUP sur ses propres actions

L'Autorité des Marchés Financiers a publié le 31 juillet 2026, l'avis de résultat de l'offre publique de rachat initiée par PRODWAYS GROUP (la « Société ») sur ses propres actions (l' « OPRA »).

L'OPRA était ouverte du 7 juillet 2026 au 28 juillet 2026 inclus et proposait aux actionnaires de la Société de leur racheter leurs actions PRODWAYS GROUP dans la limite d'un nombre total de 18 181 818 actions au prix unitaire de 1,10 euro.

Le nombre d'actions présentées en réponse à l'OPRA, soit 38 872 568 actions, étant supérieur au nombre maximum de 18 181 818 actions que la Société s'est engagée à racheter, il a été procédé à une réduction proportionnelle des demandes de rachat selon les dispositions de l'article R. 225-155 du Code de commerce. Les actions qui n'ont pas été acceptées dans le cadre de l'OPRA en raison de ce mécanisme de réduction seront restituées à leurs détenteurs.

La Société rachètera ainsi 18 181 818 de ses propres actions pour un montant de 20 millions d'euros.

Il est prévu que :

Le règlement livraison de l'OPRA intervienne le 4 août 2026,

Les actions rachetées dans le cadre de l'OPRA soient annulées le 5 août 2026

A l'issue de l'annulation des actions, le capital de la société sera ramené à 16 784 353 euros de 33 568 706 actions.

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