PRODWAYS : Prodways Group se renforce dans les logiciels 3D : lancement d'une entité 3DEXPERIENCE Cloud et prise de participation chez XD Innovation

Prodways Group annonce le lancement d'une activité en Europe pour l'intégration des nouvelles solutions Cloud de la plate-forme 3DEXPERIENCE et une prise de participation minoritaire au capital de XD Innovation, partenaire majeur de Dassault Systèmes en Amérique du Nord.

La plate-forme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes offre des applications logicielles sophistiquées: conception et ingénierie 3D, fabrication et production, simulation, gouvernance et cycle de vie pour les professionnels. Basée sur les technologies éprouvées de Dassault Systèmes (Catia, SolidWorks, Simulia,...) la 3DEXPERIENCE est utilisable sur site par abonnement ou sur le Cloud.

Prodways Group lance en France une nouvelle société, XD Innovation Europe, dédiée au développement de la plate-forme 3DEXPERIENCE Cloud. « Nous sommes convaincus de la stratégie 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. Cette nouvelle façon de concevoir en favorisant la collaboration, la mobilité et l'entreprise étendue, va permettre, à terme, aux concepteurs de « consommer » différemment leurs outils. Avec une utilisation « à la demande », via des abonnements mensualisés, nous réalisons un changement de business model. Il nous a semblé stratégique de construire en Europe, une nouvelle entité, très agile s'appuyant sur l'expérience technique de XD Innovation et la base clients du groupe Prodways » explique Pierre-Marc Allain, Directeur général de XD Innovation Europe.

Dans le même temps, Prodways Group annonce une prise de participation minoritaire au capital de XD Innovation. Implanté aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, XD Innovation est le premier Platinum Business Partner Dassault Systèmes, spécialisé dans les nouvelles technologies Cloud de Dassault Systèmes grâce à une politique de vente et services innovante et un centre de formation et de certification dans la Silicon Valley. Créée en 2014, le groupe XD Innovation compte une trentaine de collaborateurs et un portefeuille de clients présents dans les nouvelles technologies (drones, vehicules électriques et autonomes), l'énergie, l'aéronautique et l'automobile. La société a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de près de 6 M$, majoritairement récurrent.

« L'entrée de Prodways Group au capital de XD Innovation va permettre d'accélérer notre déploiement, offrir à nos clients et à notre partenaire Dassault Systèmes un rayonnement et une vision globale de long terme. Nous allons également proposer une offre élargie en promouvant les machines d'impression 3D industrielles de Prodways Group chez nos clients en Amérique du Nord grâce à nos six implantations » a déclaré Soufiane Elaamili, Président-Directeur général de XD Innovation.

Le partenariat avec Dassault Systèmes est stratégique pour Prodways Group. Maîtriser la création, la modification, la simulation du fichier 3D sont des atouts majeurs pour les clients. Prodways est un des seuls fabricants mondiaux d'imprimantes 3D industrielles à proposer cette compétence logicielle, première étape de la fabrication additive. Les technologies cloud, qui arrivent à maturité, dans les logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) leaders (Catia, SolidWorks,...) sont des opportunités de prise de parts de marché au niveau mondial dans cette activité qui offre une forte récurrence.

