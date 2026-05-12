PRODWAYS : PRODWAYS GROUP annonce un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions

12 mai 2026 à 8h

Projet d'offre publique de rachat d'actions (« OPRA ») de 20 millions d'euros

Prix de 1,10 euro par action, soit une prime de 35,1% sur le cours de clôture du 11 mai 2026

Projet d'offre portant en conséquence sur 35,13 % du capital de la Société, composé d'un total de 51.750.524 actions

Présentation du projet d'OPRA

Le Conseil d'administration de PRODWAYS GROUP a confirmé le 11 mai 2026 le principe d'un projet d'offre publique de rachat d'actions visant à proposer à ses actionnaires le rachat d'un maximum de 18 181 818 actions, en vue de leur annulation dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes. Cette offre publique de rachat d'actions porterait sur environ 35,13% du capital de PRODWAYS GROUP au prix de 1,10 euro par action. En conséquence, le Conseil a décidé de soumettre à l'Assemblée Générale du 17 juin 2026 le projet de réduction de capital dans le cadre de l'OPRA.

Le prix de rachat de 1,10 euro par action extériorise une prime de 35,1% par rapport au cours de clôture de 0,814 euro par action au 11 mai 2026 (dernier jour de cotation avant l'annonce des caractéristiques du projet d'OPRA) et une prime de 35,5% et 44% par rapport aux moyennes pondérées par les volumes des cours de bourse sur une période de 20 et 60 jours de bourse précédant cette date.

Contexte de l'OPRA

Le 6 mars 2026, PRODWAYS GROUP a annoncé la signature d'un accord de vente en vue de la cession de son activité Software, portée par sa filiale AvenAo, pour un prix de cession de 35 millions d'euros (la « Cession »). Cette opération a été approuvée par l'Assemblée Générale du 24 avril 2026 et sa réalisation définitive a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 6 mai 2026.

Suite à la Cession, PRODWAYS GROUP souhaite faire bénéficier ses actionnaires d'une partie du produit de la Cession comme annoncé dans les communiqués de presse des 6 et 20 mars 2026.

Dans ce contexte, la Société envisage de déposer auprès des services de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique de rachat de ses propres actions portant sur un montant de 20 millions d'euros qui sera intégralement financée par une part significative du produit de la Cession. Après cette opération, PRODWAYS GROUP disposera toujours des ressources nécessaires pour financer son activité et son développement et ses capitaux propres resteront positifs.

Ce projet permettrait ainsi aux actionnaires qui le souhaitent de bénéficier d'une fenêtre de liquidité.

Le Groupe familial GORGÉ (composé de Jean-Pierre GORGÉ, Raphaël GORGÉ, GORGÉ SA et sa filiale EXAIL TECHNOLOGIES) qui détient 24,98 % du capital a fait part à la Société de son intention d'apporter ses titres dans le cadre du projet d'Offre.

Calendrier indicatif des prochaines étapes (non exhaustif)

16 avril 2026 Nomination du cabinet KLING EXPERTISE & EVALUATION, représenté par Monsieur Teddy GUÉRINEAU, en qualité d'expert indépendant sur proposition du comité d'offre composé d'administrateurs indépendants 11 mai 2026 Conseil d'administration décidant de soumettre la résolution autorisant l'OPRA à l'assemblée générale du 17 juin 2026, sur proposition du comité d'offre 12 mai 2026 Communiqué sur le projet Fin mai 2026 Réception du rapport de l'expert indépendant

Conseil d'administration rendant son avis motivé au vu du rapport de l'expert indépendant et des travaux du comité d'offre

Dépôt du projet d'OPRA auprès de l'AMF 17 juin 2026 Assemblée Générale mixte annuelle de Prodways Group devant statuer sur la réduction de capital non motivée par des pertes par voie d'offre publique de rachat d'actions

Conseil d'administration décidant du lancement de l'Offre publique de rachat d'actions sous réserve de la conformité de l'AMF et l'annulation des actions acquises sous condition du règlement livraison

Prodways Group communiquera en temps utile sur les prochaines étapes du calendrier.

Le projet d'OPRA décrit ci-dessus est soumis à certaines conditions suspensives, notamment la délivrance du rapport de l'expert indépendant sur le caractère équitable du prix proposé dans le cadre de l'OPRA, l'autorisation par l'Assemblée Générale du 17 juin 2026 sur la réduction de capital dans le cadre de l'OPRA et la délivrance d'une décision de conformité de l'AMF sur l'OPRA.

Conformément à l'article 5 de la décision de l'AMF n° 2021-01, le contrat de liquidité conclu avec TP Icap est temporairement suspendu à compter de ce jour.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen. Le Groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Prodways Group est coté sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG).

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