PRODWAYS : PRODWAYS GROUP annonce la désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique de rachat d'actions (" OPRA ")

17 avril 2026

Sous réserve de l'approbation du projet de cession de son activité Software par l'Assemblée générale du 24 avril 2026 et de la réalisation de cette cession (voir communiqué de presse du 20 mars 2026), le Conseil d'administration a annoncé le 20 mars 2026 un projet d'offre publique de rachat d'actions pour un montant de 20 millions d'euros financée par une part significative du produit de cession.

Dans le cadre de ce projet d'offre publique de rachat, le Conseil d'administration s'est réuni ce jour afin de procéder à la désignation d'un expert indépendant.

Connaissance prise des recommandations du comité d'offre composé de trois membres indépendants, le Conseil d'administration a décidé de désigner le cabinet KLING & GINÉ, représenté par Monsieur Teddy GUÉRINEAU, en qualité d'expert indépendant.

Le comité d'offre sera également chargé de suivre les travaux de l'expert indépendant et de préparer un projet d'avis motivé du Conseil d'administration.

L'expert indépendant aura pour mission d'établir un rapport sur les conditions de l'offre publique de rachat d'actions, dont les conclusions devront être présentées sous la forme d'une attestation d'équité.

Indosuez Corporate Advisory interviendra en qualité de conseil financier de la société. Banque Degroof Petercam interviendra en qualité d'établissement présentateur et garant dans le cadre du projet d'offre publique de rachat d'actions.

Le principe et les modalités du projet d'offre publique de rachat seront précisés ultérieurement et soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle et à l'obtention de la déclaration de conformité de l'Autorité des Marchés Financiers. Prodways Group communiquera en temps utile sur le calendrier et les prochaines étapes de cette opération.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Coté sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros.

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