PRODWAYS : Nomination de Michèle Lesieur en tant que Présidente du Conseil d'administration de Prodways Group

Communiqué de Presse

22 mai 2025

Prodways Group a le plaisir d'annoncer la nomination de Michèle Lesieur en tant que Présidente du Conseil d'Administration. Cette décision renforce l'indépendance du Conseil et sa capacité à mettre en œuvre les stratégies les plus pertinentes pour Prodways Group et ses parties prenantes. Michèle Lesieur est administratrice indépendante de Prodways Group depuis 2019. Elle succède à Raphaël Gorgé, qui a occupé le poste de Président depuis la création de Prodways Group en 2015.

Cette évolution s'inscrit dans la continuité des opérations de réorganisation de la structure actionnariale de Prodways Group depuis 2021 et la perte de contrôle de la famille Gorgé de la société.

Raphaël Gorgé reste membre du Conseil d'administration en tant qu'administrateur. La famille Gorgé reste ainsi impliquée dans la gouvernance de Prodways Group avec deux administrateurs représentant le groupe Gorgé, sur 5 administrateurs au total.

La nomination de Michèle Lesieur est une reconnaissance de son parcours remarquable et de son implication au sein de la gouvernance de Prodways Group. Michèle Lesieur, diplômée de l'Université Paris-Sud et de l'Institut d'Optique Graduate School, est une dirigeante expérimentée du secteur de la santé et de la technologie. Elle a été Présidente de PHILIPS FRANCE et Directrice générale de PHILIPS HEALTHCARE en France (2011–2016). Elle a ensuite occupé le poste de Présidente du Directoire de SuperSonic Imagine (2016–2020). Elle siège actuellement comme administratrice indépendante chez Prodways Group et Intrasense. Depuis sa première nomination en 2019 chez Prodways, elle y apporte son expertise en gouvernance et en innovation.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr