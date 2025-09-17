PRODWAYS : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Prodways Group annonce ce jour avoir mis à disposition du public son Rapport financier semestriel 2023. Il est par ailleurs transmis à l'Autorité des Marchés Financiers.

Il peut être consulté sur le site dédié à la communauté financière de Prodways Group : https://www.prodways-group.com/investisseurs/

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com . Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter et LinkedIn !

