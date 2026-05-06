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PRODWAYS : Finalisation de la cession de l'activité Software
information fournie par Actusnews 06/05/2026 à 07:45

Prodways Group annonce la réalisation définitive de la cession de son activité Software, portée par sa filiale AvenAo. Comme annoncé dans son communiqué du 6 mars 2026, Prodways Group avait signé un accord en vue de la cession de cette activité, spécialiste de la distribution et de l'intégration de solutions logicielles de conception 3D. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage du Groupe annoncée en 2025.

Le prix de cession des titres de l'activité Software s'élève à 35 millions d'euros, permettant de matérialiser la valeur de cette activité pour les actionnaires du Groupe.

L'Assemblée Générale des actionnaires du 24 avril 2026 a approuvé cette opération. L'ensemble des conditions suspensives ayant été levé, la cession a été définitivement réalisée le 5 mai 2026.

Dans le prolongement de cette opération, le Conseil d'administration avait annoncé son intention de proposer une redistribution d'une part significative du produit de cession à hauteur de 20 millions d'euros, sous la forme d'une offre publique de rachat d'actions (« OPRA »).

Dans ce cadre, un expert indépendant a été désigné afin d'apprécier les conditions de l'opération, et le conseil financier et l'établissement présentateur ont été retenus pour accompagner sa mise en œuvre.

Prodways Group communiquera ultérieurement sur le calendrier et les modalités de cette offre publique de rachat d'actions. Elle sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels, ainsi qu'à l'obtention de la déclaration de conformité de l'Autorité des marchés financiers.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen. Le Groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Prodways Group est coté sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG).

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

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Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr


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Informations privilégiées :
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98121-cp_prodways_closing-avenao_fr.pdf

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