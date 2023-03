PRODWAYS : Des résultats 2022 record et une accélération du développement

Des résultats 2022 record Des revenus en croissance de +14% par rapport à 2021 Un EBITDA courant en croissance de +29%, soit 14% de marge Une capacité d'autofinancement en progression de +71%, de 10,2 M€

De nombreux succès opérationnels qui continuent début 2023 Forte progression des ventes d'imprimantes et de matières pour le dentaire en 2022 : +23% Renforcement du partenariat avec un acteur mondial du dentaire : 3 nouvelles imprimantes commandées en février 2023, pour atteindre désormais un parc de 17 imprimantes Des discussions préliminaires sur des projets moyen-terme pour une centaine d'imprimantes

Une nouvelle phase de développement pour Prodways à horizon 2028 avec le plan stratégique BOOST, dont l'ambition est de réaliser : ~200 M€ de revenus en 2028 Un renforcement des équipes qui commence dès 2023 pour atteindre 800 personnes à terme Une marge d'EBITA courant supérieure à 15% Une discipline financière maintenue pour réaliser le plan avec un besoin de capex autour de 5% des revenus par an.

Guidance 2023 Croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de +10% Marge d'EBITDA courant en progression par rapport au S2 2022, autour de 12%



Des résultats financiers 2022 record

(en millions d'euros) FY 2021 FY 2022 Variation

(M€) Variation

(%) Chiffre d'affaires 70,6 80,7 +10,0 +14%

+9% org. EBITDA courant [1] 8,8 11,4 +2,6 +29% Marge d'EBITDA courant 12,5% 14,1% +1,7 pts - Résultat d'exploitation 1 4,3 5,8 +1,5 +34% Résultat opérationnel 1,8 4,9 +3,1 +174% Résultat financier, impôts et minoritaires -1,2 -2,1 -1,0 +197% Résultat net part du groupe 0,6 1,5 +0,9 +138%

Une croissance du chiffre d'affaires de +14% en 2022

Prodways Group a réalisé un chiffre d'affaires de 81 M€ sur l'année 2022, soit une croissance de +14%, dont +9% de croissance organique. Les activités du groupe ont connu une progression de leurs revenus en 2022, à l'exception d'une seule au sein de la division Products (laboratoire de prothèse dentaire Cristal).

Les revenus de la division Systems ont progressé de +12%, soutenus à la fois par les ventes de machines et de matières pour le secteur dentaire et par l'activité Software.

Les revenus de la division Products ont progressé de 17% grâce à un mix de croissance organique et de croissance externe avec l'acquisition de la société Auditech.

Plus de détails sont disponible dans le communiqué dédié du 15 février 2023 ( lien ).

Une progression de l'EBITDA courant de +29%

Prodways Group a réalisé un EBITDA courant de 11,4 M€ en 2022, en forte croissance de +29% par rapport au niveau de 2021. Cette amélioration de la profitabilité résulte notamment de l'effet sur une année pleine du travail de réorganisation achevé durant l'année 2021 et de l'accroissement de l'activité. Il s'agit de la meilleure performance annuelle de Prodways et témoigne du business model pertinent du groupe.

La marge d'EBITDA courant ressort ainsi à 14%, le plus haut niveau réalisé par Prodways. Elle s'établit 1 pt en-dessous de la fourchette de guidance indiquée lors des résultats semestriels en raison notamment du ralentissement de l'activité de fourniture directe de produits et services pour les praticiens dentaires (laboratoire Cristal, qui représente désormais moins de 4% des revenus). Cette activité a connu une perte de vitesse significative au deuxième semestre (dont la défaillance de son 1 er client en fin d'année), et ses revenus ont baissé de 16% en 2022. Ce premier client fait actuellement l'objet d'un plan de reprise et pourrait donc générer à nouveau du chiffre d'affaires en 2023. Pour rappel, cette défaillance ne concerne que l'activité de laboratoire dentaire. Elle ne concerne en rien les activités de vente d'imprimantes 3D et de matières pour le secteur dentaire, qui continuent à connaitre des performances très satisfaisantes.

Un résultat opérationnel en nette amélioration

Grâce à la croissance des revenus et de l'amélioration de la marge d'EBITDA, le résultat d'exploitation progresse à la fois dans la division Systems (+0,4 M€) et dans la division Products (+1,1 M€).

Le résultat opérationnel du groupe, après prise en compte des éléments non-récurrent pour 0,9 M€ [2] , s'établit ainsi à 4,9 M€, soit près du triple de celui de l'an passé.

Les états financiers consolidés sont disponibles en annexe à la fin de ce communiqué.

Résultats d'exploitation par division [3]

(en millions d'euros) FY 2021 FY 2022 Variation

M€ Variation

% Systems Chiffre d'affaires 43,9 49,3 +5,4 +12% EBITDA courant 6,9 8,2 +1,3 +18% Marge d'EBITDA courant (%) 15,8% 16,6% 0,9 pts - Résultat d'exploitation 5,2 5,6 +0,4 +9% Products Chiffre d'affaires 26,9 31,7 +4,7 +18% EBITDA courant 2,8 4,3 +1,5 +53% Marge d'EBITDA courant (%) 10,4% 13,5% 3,2 pts - Résultat d'exploitation -0,1 1,1 +1,3 n.a

Un changement de saisonnalité significatif par semestre en 2022

Le niveau de profitabilité par semestre a évolué significativement dans la division Systems, essentiellement en raison de l'effet d'anticipation au cours du 1 er trimestre 2022 par certains clients craignant d'éventuelles ruptures de stock ou hausse des prix à venir. Cela concerne les activités Software et Matières, les plus profitables du groupe.

Une progression notable de la capacité d'autofinancement de +71%

La capacité d'autofinancement de Prodways Group a fortement augmenté en 2022, dépassant désormais 10 M€ (contre 5,9 M€ en 2021). Cette évolution très favorable témoigne de la santé financière de Prodways et constitue un élément clé pour financer la croissance des prochaines années.

Cette performance est partiellement compensée par la variation supérieure à la normale du besoin en fonds de roulement de +4,4 M€ en 2022. Cette augmentation s'explique par un accroissement des stocks par prudence pour les besoins de production, ainsi que l'impact du changement de saisonnalité dans l'activité Software. Le niveau de besoin en fonds de roulement commence déjà à baisser début 2023.

En conséquence, la situation financière de Prodways Group reflète une nouvelle fois la discipline dont le groupe fait preuve depuis de nombreuses année. Avec 14 M€ de trésorerie disponible, la dette nette s'établit à un niveau sain de 3,4 M€, contre une situation de trésorerie nette positive de 1,3 M€ fin 2021, notamment en raison de l'acquisition de la société Auditech en 2022.

Perspectives : Prodways accélère dans un marché d'opportunités avec un plan stratégique à horizon 2028

Une nouvelle phase dans le développement de Prodways

Prodways Group a été créé en 2013 avec un seul collaborateur et un chiffre d'affaires de 0,1M€. Après une phase de constitution du groupe jusqu'en 2017, qui a notamment été marquée par des investissements dans les Matières 3D et le Digital Manufacturing (impression à la demande), le groupe réalisait 35 M€ de chiffres d'affaires, un EBITDA négatif de 1 M€ et comptait 375 collaborateurs. La phase de consolidation qui a suivi a permis d'établir Prodways comme un acteur de référence de l'impression 3D, avec désormais 480 collaborateurs, et parmi les plus profitables au monde dans le secteur.

Prodways entame ainsi cette année une nouvelle phase de développement visant à faire croitre fortement ses revenus dans un contexte de marché favorable. L'adoption de l'impression 3D progresse par phases incrémentales dans différentes applications, portées par des tendances de fonds : l'intérêt des acteurs industriels pour le near-shoring, les besoins de commercialisation des produits toujours plus rapides (Time-to-Market) ou encore la crise environnementale, favorisant des modes de production plus responsables. Plus spécifiquement, les applications de l'impression 3D sont bien orientées et offrent des opportunités de croissance importantes, que ce soit dans une application 3D établi comme l'orthodontie ou pour des applications en transition comme le dentaire, la défense, la robotique ou encore les véhicules électriques.

Un environnement compétitif favorable pour Prodways

Prodways Group entame aujourd'hui une phase de développement et d'investissement dans un contexte compétitif qui ouvre de nombreuses opportunités pour le groupe. La majorité des sociétés du secteur, essentiellement américaines, n'étaient pas profitables en 2022 avec une marge d'EBITDA moyenne de -35% [4] et une consommation de trésorerie importante. Dans le contexte actuel de remontée des taux d'intérêt et de recherche de profitabilité, une grande partie d'entre eux ont entamé une phase de consolidation et rationalisation des coûts avec diverses mesures (réduction des effectifs, réduction des dépenses de R&D et Sales & Marketing, retrait de la zone européenne, désinvestissement avec perte de revenus, diversification dans des activités de Matières ou de Software, etc.).

C'est dans ce contexte que Prodways Group se positionne pour investir et profiter des nombreuses opportunités de marchés en poursuivant sa stratégie de croissance et rentabilité. Ayant achevé sa phase de consolidation en 2021 et démontré la profitabilité de son modèle, le groupe dispose aujourd'hui de nombreux atouts pour bénéficier du marché porteur de l'impression 3D :

Une technologie différenciante : MovingLight® , alliant précision et productivité, capable par exemple d'imprimer 55 modèles dentaires par heure avec une précision de 40 microns. Une capacité à acquérir et retenir des clients prestigieux grâce à la qualité de ses produits, parmi lesquels Straumann Group, Salomon, Somfy, Aéroports de Paris, etc. Une expertise en certification et conformité avec les cadres règlementaires de différentes zones du monde pour ses matières et produits (MDSAP, FDA, CE, MDR). La société est d'ailleurs l'une des premières en Europe à obtenir la conformité avec le nouveau règlement européen Medical Device Regulation . Un business model profitable , soutenu par un socle de revenus récurrents (~65% des revenus)

De nouvelles commandes d'imprimantes début 2023 et des opportunités importantes au-delà

Le bon positionnement de Prodways continue de se matérialiser début 2023 dans le marché des gouttières d'alignement, qui continue d'attirer les investissements de grands acteurs industriels. En février 2023, Prodways Group renforce une nouvelle fois son partenariat avec un leader mondial de la distribution de produits médicaux et dentaires. Ce projet industriel majeur, initié en 2020 et remporté fin 2021, avait déjà donné lieu à une commande complémentaire de 6 imprimantes en 2022, désormais complété par une commande additionnelle de 3 imprimantes MovingLight LD20 . Ce client opèrera ainsi un parc de 17 imprimantes MovingLight consommant la résine PLASTCure Absolute Aligner pour la production de masse de gouttières d'alignement transparentes.

Inspirés par cette application, d'autres acteurs portent désormais des projets pour bénéficier des possibilités de production de masse en Impression 3D. Aujourd'hui, plusieurs clients de différents secteurs (dentaire, produits médicaux, industrie, automobile) ont engagé des discussions préliminaires avec Prodways pour des projets à moyen-terme. Ils représentent au total près d'une centaine imprimantes pour de la production de masse à moyen-terme, soit une consommation de plus d'une centaine de tonnes de matières 3D par an.

L'ambition de Prodways pour 2028 grâce au nouveau plan stratégique BOOST

Le plan stratégique BOOST à horizon 2028 vise à développer les revenus du groupe sur l'ensemble de ses activités, tout en maintenant une profitabilité à deux chiffres. Ce plan vise à engager les clients dans des projets industriels ambitieux de long terme, renforcer les efforts commerciaux pour accélérer la croissance organique, poursuivre des investissements ciblés en R&D et accélérer le développement grâce à des acquisitions ciblées.

Des nouvelles initiatives sont déjà en cours de déploiement en 2023 afin de préparer le terrain pour les années futures, parmi lesquelles :

Le renforcement des équipes avec 80 recrutements prévus en 2023, notamment en Sales & Marketing.

Le lancement de nouvelles matières et produits innovants , à l'instar de la nouvelle résine Provivic Denture Base pour l'impression 3D de bases de prothèses complètes et partielles annoncée en mars 2023 ( voir le communiqué dédié ).

De nouveaux projets de R&D, en partenariat avec des clients, au plus proche de leurs besoins.

La préparation pour l'extension de certains sites de production afin de répondre aux enjeux de production actuels, avec ~2 M€ de capex identifiés sur les deux prochaines années.

Guidance 2023

Compte-tenu de la bonne orientation des activités, Prodways Group se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires autour de +10% en 2023. Ce chiffre n'inclut pas l'effet d'éventuelles nouvelles acquisitions.

La profitabilité du groupe, bien qu'intégrant des efforts liés aux investissements du plan BOOST, devrait s'améliorer par rapport au deuxième semestre 2022 et s'établir autour de 12% de marge d'EBITDA courant.

Par ailleurs, la cession d'une participation minoritaire pourrait avoir lieu prochainement, avec une plus-value très significative (plusieurs millions d'euros). Cette cession apporterait une contribution importante au résultat de l'année 2023.

Annexes

Définition des indicateurs de performance alternatifs

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées »

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette / Trésorerie nette : Dette nette / Trésorerie nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16

Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 2022 2021 Chiffre d'affaires 80 663 70 645 Production immobilisée 1 826 1 510 Production stockée 767 (555) Autres produits de l'activité 1 401 1 937 Achats consommés et charges externes (42 587) (35 319) Charges de personnel (30 380) (28 422) Impôts et taxes (641) (767) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (5 573) (4 491) Autres charges d'exploitation nettes des produits 340 (226) Résultat d'exploitation 5 817 4 312 Autres éléments du résultat opérationnel (823) (2 610) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (74) 79 Résultat opérationnel 4 920 1 782 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (281) (206) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents - - Coût de l'endettement financier net (a) (281) (206) Autres produits financiers (b) 279 179 Autres charges financières (c) (246) (148) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (248) (176) Impôt sur le résultat (3 088) (1 054) RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies 1 584 552 Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 1 584 552 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 1 490 626 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE 94 (74) Nombre moyen d'actions 51 263 951 51 218 493

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 2022 2021 Résultat net des activités poursuivies 1 584 552 Charges et produits calculés 5 038 4 348 Plus et moins-values de cessions 146 (149) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 74 (79) Capacité d'autofinancement (avant neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 6 841 4 672 Coût de l'endettement financier net 281 206 Charge d'impôt 3 088 1 054 Capacité d'autofinancement (après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts) 10 211 5 933 Impôts versés (1 447) (1 267) Variation du besoin en fonds de roulement (4 457) (835) Flux net de trésorerie généré par l'activité (a) 4 307 3 831 Opérations d'investissement Acquisition immobilisations incorporelles et corporelles (3 242) (3121) Cession immobilisations corporelles et incorporelles 16 169 Acquisition & cession immobilisations financières 163 49 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales (3 905) (3394) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B) (6 968) (6 297) Opérations de financement Opérations sur le capital (augmentation, apports, dividendes, autres) (28) (43) Encaissements provenant d'emprunts 4 438 1 208 Remboursement d'emprunts et dettes de loyers (4 338) (4 143) Coût versé de l'endettement financier net (263) (200) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C) (191) (3 179) Flux de trésorerie généré par les activités poursuivies

(D= A+B+C) (2 852) (5 644) Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies - - Variation de trésorerie (2 852) (5 644) Incidence des variations de taux de change 51 64 Trésorerie à l'ouverture 16 897 22 478 Trésorerie à la clôture 14 096 16 897

Bilan consolidé

(en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 Actifs non courants 74 382 73 203 Écarts d'acquisition 45 981 41 831 Immobilisations incorporelles 12 360 11 033 Immobilisations corporelles 15 206 16 815 Participations dans les entreprises associées - 1 213 Autres actifs financiers 647 815 Actifs d'impôt différé 188 1 496 Actifs courants 43 7 40 464 Stocks nets 9 157 6 502 Créances clients nettes 15 877 12 175 Actifs sur contrats 53 20 Autres actifs courants 3 173 3 049 Actifs d'impôt exigible 1 242 1 802 Trésorerie et autres équivalents 14 104 16 917 Actifs détenues en vue de la vente 1 139 - Totaux de l'actif 119 128 113 668

(en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 Capitaux propres (part du groupe) 67 063 64 812 Intérêts minoritaires 131 41 Passifs non courants 20 011 20 215 Provisions long terme 803 949 Dettes financières à long terme - à plus d'un an 13 557 13 031 Dettes de loyer – à plus d'un an 4 885 5 698 Impôts différés 767 538 Autres passifs non courants - - Passifs courants 31 922 28 1 Provisions court terme 1 174 927 Dettes financières à long terme - à moins d'un an 3 963 2 721 Dettes de loyer – à moins d'un an 1 661 1 779 Dettes fournisseurs d'exploitation 10 443 9 155 Passifs sur contrats 1 397 1 585 Autres passifs courants 12 827 12 273 Passifs d'impôt exigible 457 161 Totaux du passif 119 128 113 668

[1] Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs alternatifs de performance

[2] Comprenant notamment les charges liées à l'attribution du plan d'intéressement à long-terme en actions.

[3] La sommes des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupe et de la structure pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut.

[4] Marge d'EBITDA moyenne des principaux pairs côtés : Desktop Metal, 3DSystems, Stratasys, Materialise, Protolabs, Velo3D, Shapeways, Xometry, Nano Dimension, Visiativ

