Prodways confirme ses prévisions pour 2024

La société devrait poursuivre cette tendance sur la fin de l'exercice 2024 et confirme ainsi la dernière guidance communiquée.

(AOF) - Prodways a réalisé 15 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2024. Sur une base comparable au périmètre actuel, les revenus sont en hausse de 4%, notamment du fait du redressement de la division Systems grâce aux actions menées depuis le début de l'année. Le niveau de revenus est en baisse de 7% par rapport au chiffre d'affaires publié l'an passé principalement du fait des changements de périmètre réalisés depuis janvier 2024. Sur ce trimestre, le groupe a généré 7,6 millions d'euros de revenus pour sa division Systems contre 7,3 millions d'euros il y a un an.

