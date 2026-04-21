Prodways confirme objectif 2026: chiffre d’affaires stable ou en légère hausse, marge d’EBITDA en amélioration

* Prodways maintient objectifs 2026, malgré chiffre d’affaires T1 à périmètre comparable de 10,6 M EUR, en baisse de 9% sur un an. * Groupe confirme viser chiffre d’affaires stable ou en légère progression sur 2026. * Amélioration du taux de marge d’EBITDA courant attendue sur l’exercice, avec maîtrise des coûts et discipline financière dans un contexte économique incertain en France et en Allemagne. * Processus de cession de l’activité Software (AvenAo) progresse, accord de vente signé pour 35 M EUR, finalisation attendue dans les prochaines semaines sous réserve du vote de l’assemblée générale du 24 avril 2026. * Redistribution envisagée de 20 M EUR via une offre publique de rachat d’actions (OPRA) si la cession est approuvée. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Prodways Group SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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