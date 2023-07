PRODWAYS : Commandes d'imprimantes 3D auprès de grands clients industriels et lancement d'une nouvelle génération de machines pour la joaillerie

Prodways Group annonce avoir sécurisé deux nouvelles commandes d'imprimantes auprès de clients industriels emblématiques. Le premier, un acteur de premier plan de l'optique au niveau mondial, acquiert une nouvelle imprimante MovingLight® afin de poursuivre les travaux de R&D menés conjointement avec Prodways pour une application potentielle de production de masse. Le second, un leader mondial dans le secteur du pneumatique, acquiert une imprimante P1000X basée sur la technologie de frittage de poudres laser (SLS) pour son laboratoire de fabrication. Ces deux ventes illustrent l'adoption des technologies 3D par des secteurs industriels exigeants et produisant de grands volumes de pièces.

Le potentiel de déploiement de l'impression 3D auprès de ce type de clients conforte Prodways Group dans son ambition d'accompagner des acteurs de tous secteurs pour la production de séries et de leur apporter une compétitivité industrielle à grande échelle.

Dans cette même optique, Prodways Group a lancé à la fin du 1 er semestre une nouvelle génération de petites imprimantes 3D dédiées à la joaillerie. La nouvelle imprimante Muse utilise la technologie Drop on Demand et la cire 3D imprimable haut de gamme développée par Prodways. Combinées, elles permettent d'obtenir une précision de 25 µm de manière fiable et de répondre aux besoins de l'industrie du luxe, un secteur consommateur de pièces sur mesure pour chaque client. La commercialisation de cette nouvelle imprimante, dont le prix de vente unitaire est de 15 000$ (hors matières et maintenance), a démarré en fin de semestre, avec un potentiel de plusieurs centaines d'unités par an dès 2024.

La technologie d'impression 3D à cire perdue permet aux joailliers d'imprimer un modèle en cire extrêmement précis à partir d'un fichier numérique 3D, sans contrainte de forme, puis de fondre le bijou final dans le métal choisi (or, platine, etc.).

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros.

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

