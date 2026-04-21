PRODWAYS : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 : 11 M EUR à périmètre comparable

21 avril 2026 à 18h

Prodways Group a enregistré un chiffre d'affaires de 10,6 M€ à périmètre comparable au 1 er trimestre 2026, en baisse de 9 % par rapport au 1er trimestre 2025 sur une base comparable. Le principal changement par rapport à l'an passé concerne le projet de cession de l'activité Software, désormais classée en activité non poursuivie [1] .

En ce début d'année 2026, Prodways Group a réalisé des avancées significatives dans sa stratégie de cession des activités de la division Systems avec un accord de vente portant sur l'activité Software. La réalisation de cette cession pourrait intervenir dans les prochaines semaines sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires.

Par ailleurs, la performance opérationnelle, bien qu'en retrait au premier trimestre, ne remet pas en cause les objectifs que le Groupe s'est fixés pour l'exercice 2026. Dans un contexte économique et industriel incertain, notamment en France et en Allemagne, Prodways Group maintient une bonne maîtrise de ses coûts ainsi qu'une discipline financière stricte.

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026

(en millions d'euros) T1 2026 T1 2025 retraité 1 Variation

(M€) Variation

(%) Systems 3,4 4,3 -0,8 -20% Products 7,2 7,4 -0,2 -3% Chiffre d'affaires consolidé 10,6 11,7 -1,1 -9%

Division Systems : 3,4 M€ au 1 er trimestre 2026

La division Systems a enregistré un chiffre d'affaires de 3,4 M€, en recul de 0,8 M€ par rapport au 1er trimestre 2025. Cette évolution s'explique principalement par la baisse des ventes de matières, liée à la diminution structurelle de la consommation de l'un des principaux clients du Groupe en Allemagne. Malgré cette contraction des volumes, la bonne maîtrise des coûts permet à Prodways Group de maintenir un niveau de marge élevé sur cette activité.

Par ailleurs, les ventes d'imprimantes 3D sont globalement stables par rapport à l'an passé, avec toutefois une évolution du mix produit en faveur des imprimantes Moving Light céramiques, qui représentent désormais l'essentiel des ventes d'imprimantes de la division.

Division Products : 7,2 M€ au 1 er trimestre 2026

La division Products a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 M€, en légère baisse de 0,2 M€ par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'activité Digital Manufacturing débute l'année 2026 dans la continuité des tendances observées en 2025. Elle reste pénalisée par le recul des ventes sur le marché allemand (-0,1 M€). En France, les revenus demeurent globalement stables, mais la société observe des premiers signes d'amélioration. Les prises de commandes sont notamment en hausse de 12 % par rapport à la même période de l'an passé.

Les revenus liés à l'audiologie affichent également une légère baisse par rapport au 1 er trimestre 2025. Plusieurs renégociations commerciales ont été menées avec des clients et des distributeurs en ce début d'année, avec des effets attendus sur le reste de l'exercice, dans l'objectif de renouer avec une trajectoire de croissance pour cette activité.

Etat d'avancement du processus de vente de l'activité Software

Comme annoncé le 6 mars 2026, Prodways Group a signé un accord en vue de la cession de son activité Software, portée par sa filiale AvenAo, pour un prix de cession de 35 millions d'euros. Les principales conditions suspensives ont été levées, notamment l'obtention de l'accord du partenaire stratégique. Cette opération demeure soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale convoquée le 24 avril 2026.

Par ailleurs, dans l'hypothèse de l'approbation de cette cession, le Conseil d'administration a décidé de proposer la redistribution d'une part significative du produit de cession, à hauteur de 20 M€, sous la forme d'une offre publique de rachat d'actions (OPRA), dont le principe et les modalités feront l'objet de communications ultérieures. Dans cette perspective, le Conseil d'administration a procédé à la désignation d'un expert indépendant ainsi que d'une banque conseil.

Perspectives

Les perspectives du groupe demeurent inchangées depuis la dernière communication lors des résultats annuels 2025. La société poursuit la mise en œuvre de sa stratégie visant la cession des actifs de la division Systems et le redressement des activités de la division Products. En termes de performance opérationnelle, à l'issue du 1 er trimestre 2026, Prodways Group confirme son objectif de maintenir un chiffre d'affaires stable ou en légère progression sur l'exercice, et une amélioration du taux de marge d'EBITDA courant.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Prodways Group est cotée sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG).

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[1] En application de la norme IFRS 5, le chiffre d'affaires de la société a été retraité de l'activité Software, y compris dans l'historique