PRODWAYS : Chiffre d'affaires 2020 impacté par la crise sanitaire, rebond attendu en 2021

Au quatrième trimestre, et malgré les conséquences d'un deuxième confinement, le chiffre d'affaires de Prodways Group a poursuivi son redressement à 17,3 M€, au plus haut de l'année (+32% par rapport au troisième trimestre 2020). Il reste cependant en retrait de 13% par rapport à l'exercice précédent.



Bon redressement de l'activité depuis le deuxième trimestre 2020

Evolution du chiffre d'affaires 2020 par trimestre (en millions d'euros) vs. 2019 : retrouver le graphique dans le communiqué ci-joint en version PDF





La division Systems reste impactée par les reports d'investissements de ses clients, tant pour les machines que pour les logiciels (-17% sur le trimestre), avec cependant une très bonne performance de la vente de matières. Cette activité largement récurrente enregistre des gains de part de marché et progresse ainsi de 26% ce trimestre par rapport à l'année dernière.

La division Products, moins impactée par le deuxième confinement que par le premier, voit ses ventes se redresser par rapport au trimestre précédent avec une bonne performance des activités médicales qui retrouvent leur niveau de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires baisse de 10% sur la division.

Sur l'ensemble de l'année, la crise sanitaire aura eu un impact important sur l'activité du groupe avec un chiffre d'affaires en baisse de 20%.



(en millions d'euros) T4 2019 T4 2020 Variation 2019 2020 Variation Systems 13,6 11,3 -17% 44,9 36,0 -20% Products 6,7 6,0 -10% 27,0 21,1 -22% Structure & éliminations -0,3 0,0 n.s. -0,5 0,1 n.s. Chiffre d'affaires consolidé 20,0 17,3 -13% 71,3 57,2 -20%





Perspectives

L'activité devrait être nettement plus soutenue dans les deux divisions en 2021. La reprise des investissements dans l'industrie devrait bénéficier à l'activité Systems, d'autant que le Groupe a signé plusieurs contrats en 2020 et début 2021 avec un acteur mondial de premier plan et deux spécialistes européens du dentaire, qui devraient consommer plusieurs dizaines de tonnes de matières une fois leurs productions stabilisées. La division Products devrait connaitre un retour à une activité normale, notamment dans le secteur médical (podologie, dentaire, audiologie).

Dans un contexte sanitaire qui ne connaitrait pas de nouvelle dégradation, Prodways se donne comme objectif une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres pour 2021, bénéficiant notamment d'un bon dynamisme de l'activité Products.

A moyen terme, la croissance devrait être amplifiée par le développement d'applications à plus grandes échelles, qui ne sont pas prises en compte dans les projections actuelles. Le partenariat qui vient d'être annoncé avec le groupe ESSILOR dans l'impression 3D de verres de lunettes est une des illustrations potentielles.





A propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

