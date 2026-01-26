PRODWAYS : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

26 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – ALPWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025:

82,778 titres

15,745.70 Euros en espèce

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 145,492 titres 106,640.78 EUR 300 transactions VENTE 102,110 titres 75,298.86 EUR 193 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

39,396 titres

38,997.02 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 18/06/2025, les moyens suivants ont été mis à disposition :

54,274 titres

34,188.92 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Annexes

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

Achats Vente Date Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20250701 5 4 742 4 172,96 1 1 0,88 20250702 1 1 0,91 4 4 321 3 959,01 20250703 1 1 1,00 7 8 021 8 021,00 20250704 3 1 642 1 575,83 1 1 0,98 20250707 4 2 851 2 603,66 1 1 0,96 20250708 1 1 0,90 2 831 764,50 20250709 1 1 0,92 2 1 391 1 293,62 20250710 1 1 0,94 1 1 0,94 20250711 6 6 701 6 099,12 1 1 0,92 20250714 2 1 391 1 251,95 5 5 621 5 339,95 20250715 5 5 831 5 205,00 1 1 0,90 20250716 5 5 251 4 582,28 1 1 0,88 20250717 2 1 251 1 075,86 1 1 0,86 20250718 11 10 001 8 127,65 1 1 0,85 20250721 5 3 721 2 867,13 5 7 541 6 107,37 20250722 6 4 661 3 688,12 1 1 0,82 20250723 2 971 749,61 1 1 0,77 20250724 2 951 732,27 1 1 0,77 20250725 5 3 254 2 482,26 1 1 0,78 20250728 2 821 623,98 1 1 0,78 20250729 2 340 258,40 1 1 0,76 20250730 2 791 601,17 1 1 0,77 20250731 2 771 578,27 2 2 1,54 20250801 7 3 961 2 873,44 1 1 0,74 20250804 1 1 0,74 2 2 1,48 20250805 2 105 75,60 2 2 111 1 562,12 20250806 2 728 531,44 1 1 0,73 20250807 1 1 0,73 5 7 371 5 601,23 20250808 2 1 251 938,27 2 2 1,54 20250811 2 961 720,76 1 1 0,76 20250812 1 1 0,75 1 1 0,75 20250813 1 1 0,77 1 1 0,77 20250814 2 1 191 881,35 1 1 0,75 20250815 2 1 171 854,84 1 1 0,74 20250818 2 1 131 823,37 1 1 0,73 20250819 1 1 0,73 1 1 0,73 20250820 1 1 0,74 2 2 021 1 495,54 20250821 1 1 0,73 1 1 0,73 20250822 1 1 0,73 2 789 591,73 20250825 1 1 0,74 1 1 0,74 20250826 2 1 191 869,45 1 1 0,75 20250827 5 4 381 3 122,12 1 1 0,72 20250828 4 2 633 1 853,41 1 1 0,71 20250829 2 695 493,46 1 1 0,72 20250901 2 921 653,91 1 1 0,71 20250902 2 891 632,61 1 1 0,71 20250903 1 1 0,70 1 1 0,70 20250904 1 1 0,71 1 1 0,71 20250905 2 881 616,70 1 1 0,70 20250908 1 1 0,71 2 2 1,42 20250909 6 3 651 2 478,68 1 1 0,68 20250910 1 1 0,70 1 1 0,70 20250911 6 3 221 2 162,20 3 2 447 1 713,26 20250912 5 2 791 1 877,39 1 1 0,69 20250915 2 641 435,90 1 1 0,70 20250916 4 1 255 847,06 1 1 0,68 20250917 6 2 471 1 658,68 1 1 0,68 20250918 2 521 333,44 1 1 0,64 20250919 1 1 0,65 2 2 621 1 729,85 20250922 1 1 0,66 1 1 0,66 20250923 1 1 0,66 1 1 0,66 20250924 2 591 390,07 1 1 0,67 20250925 1 1 0,67 1 1 0,67 20250926 1 1 0,66 1 1 0,66 20250929 1 1 0,69 1 1 0,69 20250930 1 1 0,67 2 325 217,75 20251001 1 1 0,66 2 1 411 945,36 20251002 2 631 416,46 1 1 0,66 20251003 1 1 0,66 1 1 0,66 20251006 2 611 403,27 1 1 0,67 20251007 1 1 0,66 1 1 0,66 20251008 1 1 0,65 3 2 875 1 928,97 20251009 2 681 449,46 1 1 0,66 20251010 1 1 0,67 1 1 0,67 20251013 2 661 436,26 1 1 0,66 20251014 2 608 401,28 1 1 0,66 20251015 2 621 409,86 1 1 0,66 20251016 1 1 0,65 4 6 741 4 558,35 20251017 2 811 543,38 1 1 0,68 20251020 1 1 0,68 5 8 671 5 982,08 20251021 1 1 0,71 6 9 901 7 273,91 20251022 6 5 591 4 032,64 1 1 0,74 20251023 2 1 141 821,54 2 2 1,48 20251024 2 1 111 795,48 1 1 0,72 20251027 1 1 0,72 1 1 0,72 20251028 1 1 0,72 1 1 0,72 20251029 9 6 611 4 564,21 1 1 0,71 20251030 5 3 401 2 253,97 2 1 638 1 130,20 20251031 5 3 371 2 200,06 1 1 0,66 20251103 6 3 361 2 155,26 1 1 0,66 20251104 1 1 0,62 1 1 0,62 20251105 1 1 0,63 2 1 502 946,26 20251106 2 771 478,02 1 1 0,62 20251107 1 1 0,62 1 1 0,62 20251110 1 1 0,61 1 1 0,61 20251111 1 1 0,61 1 1 0,61 20251112 1 1 0,63 2 2 200 1 386,00 20251113 1 1 0,63 1 1 0,63 20251114 1 1 0,62 1 1 0,62 20251117 1 1 0,62 2 2 076 1 307,87 20251118 1 1 0,62 1 1 0,62 20251119 1 1 0,64 1 1 0,64 20251120 2 891 552,43 1 1 0,63 20251121 5 3 251 1 991,72 1 1 0,62 20251124 6 3 311 1 957,70 1 1 0,60 20251125 2 701 399,59 2 12 7,08 20251126 1 1 0,59 1 1 0,59 20251127 1 1 0,57 1 1 0,57 20251128 1 1 0,57 1 1 0,57 20251201 2 681 388,17 1 1 0,57 20251202 1 1 0,58 1 1 0,58 20251203 2 661 376,78 1 1 0,58 20251204 2 641 365,37 1 1 0,57 20251205 2 621 353,98 1 1 0,58 20251208 2 601 342,57 1 1 0,57 20251209 2 581 331,18 1 1 0,58 20251210 1 1 0,58 1 1 0,58 20251211 2 561 319,77 1 1 0,57 20251212 1 1 0,57 1 1 0,57 20251215 2 541 308,39 1 1 0,59 20251216 2 521 296,97 1 1 0,57 20251217 1 1 0,58 1 1 0,58 20251218 1 1 0,57 1 1 0,57 20251219 1 1 0,57 1 1 0,57 20251222 1 1 0,57 1 1 0,57 20251223 1 1 0,56 7 14 551 8 529,06 20251224 6 4 061 2 360,60 1 1 0,60 20251225 0 0 0,00 0 0 0,00 20251226 0 0 0,00 0 0 0,00 20251229 7 4 651 2 494,87 2 2 451 1 397,07 20251230 1 1 0,56 2 2 561 1 434,16

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - ALPWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél :+33 (0)1 53 67 36 72 / apetrureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr