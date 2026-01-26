PRODWAYS : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

26 janvier 2026
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – ALPWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025:
- 82,778 titres
- 15,745.70 Euros en espèce
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|145,492 titres
|106,640.78 EUR
|300 transactions
|VENTE
|102,110 titres
|75,298.86 EUR
|193 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 39,396 titres
- 38,997.02 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 18/06/2025, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 54,274 titres
- 34,188.92 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Annexes
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
|Achats
|Vente
|Date
|Nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de Transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|20250701
|5
|4 742
|4 172,96
|1
|1
|0,88
|20250702
|1
|1
|0,91
|4
|4 321
|3 959,01
|20250703
|1
|1
|1,00
|7
|8 021
|8 021,00
|20250704
|3
|1 642
|1 575,83
|1
|1
|0,98
|20250707
|4
|2 851
|2 603,66
|1
|1
|0,96
|20250708
|1
|1
|0,90
|2
|831
|764,50
|20250709
|1
|1
|0,92
|2
|1 391
|1 293,62
|20250710
|1
|1
|0,94
|1
|1
|0,94
|20250711
|6
|6 701
|6 099,12
|1
|1
|0,92
|20250714
|2
|1 391
|1 251,95
|5
|5 621
|5 339,95
|20250715
|5
|5 831
|5 205,00
|1
|1
|0,90
|20250716
|5
|5 251
|4 582,28
|1
|1
|0,88
|20250717
|2
|1 251
|1 075,86
|1
|1
|0,86
|20250718
|11
|10 001
|8 127,65
|1
|1
|0,85
|20250721
|5
|3 721
|2 867,13
|5
|7 541
|6 107,37
|20250722
|6
|4 661
|3 688,12
|1
|1
|0,82
|20250723
|2
|971
|749,61
|1
|1
|0,77
|20250724
|2
|951
|732,27
|1
|1
|0,77
|20250725
|5
|3 254
|2 482,26
|1
|1
|0,78
|20250728
|2
|821
|623,98
|1
|1
|0,78
|20250729
|2
|340
|258,40
|1
|1
|0,76
|20250730
|2
|791
|601,17
|1
|1
|0,77
|20250731
|2
|771
|578,27
|2
|2
|1,54
|20250801
|7
|3 961
|2 873,44
|1
|1
|0,74
|20250804
|1
|1
|0,74
|2
|2
|1,48
|20250805
|2
|105
|75,60
|2
|2 111
|1 562,12
|20250806
|2
|728
|531,44
|1
|1
|0,73
|20250807
|1
|1
|0,73
|5
|7 371
|5 601,23
|20250808
|2
|1 251
|938,27
|2
|2
|1,54
|20250811
|2
|961
|720,76
|1
|1
|0,76
|20250812
|1
|1
|0,75
|1
|1
|0,75
|20250813
|1
|1
|0,77
|1
|1
|0,77
|20250814
|2
|1 191
|881,35
|1
|1
|0,75
|20250815
|2
|1 171
|854,84
|1
|1
|0,74
|20250818
|2
|1 131
|823,37
|1
|1
|0,73
|20250819
|1
|1
|0,73
|1
|1
|0,73
|20250820
|1
|1
|0,74
|2
|2 021
|1 495,54
|20250821
|1
|1
|0,73
|1
|1
|0,73
|20250822
|1
|1
|0,73
|2
|789
|591,73
|20250825
|1
|1
|0,74
|1
|1
|0,74
|20250826
|2
|1 191
|869,45
|1
|1
|0,75
|20250827
|5
|4 381
|3 122,12
|1
|1
|0,72
|20250828
|4
|2 633
|1 853,41
|1
|1
|0,71
|20250829
|2
|695
|493,46
|1
|1
|0,72
|20250901
|2
|921
|653,91
|1
|1
|0,71
|20250902
|2
|891
|632,61
|1
|1
|0,71
|20250903
|1
|1
|0,70
|1
|1
|0,70
|20250904
|1
|1
|0,71
|1
|1
|0,71
|20250905
|2
|881
|616,70
|1
|1
|0,70
|20250908
|1
|1
|0,71
|2
|2
|1,42
|20250909
|6
|3 651
|2 478,68
|1
|1
|0,68
|20250910
|1
|1
|0,70
|1
|1
|0,70
|20250911
|6
|3 221
|2 162,20
|3
|2 447
|1 713,26
|20250912
|5
|2 791
|1 877,39
|1
|1
|0,69
|20250915
|2
|641
|435,90
|1
|1
|0,70
|20250916
|4
|1 255
|847,06
|1
|1
|0,68
|20250917
|6
|2 471
|1 658,68
|1
|1
|0,68
|20250918
|2
|521
|333,44
|1
|1
|0,64
|20250919
|1
|1
|0,65
|2
|2 621
|1 729,85
|20250922
|1
|1
|0,66
|1
|1
|0,66
|20250923
|1
|1
|0,66
|1
|1
|0,66
|20250924
|2
|591
|390,07
|1
|1
|0,67
|20250925
|1
|1
|0,67
|1
|1
|0,67
|20250926
|1
|1
|0,66
|1
|1
|0,66
|20250929
|1
|1
|0,69
|1
|1
|0,69
|20250930
|1
|1
|0,67
|2
|325
|217,75
|20251001
|1
|1
|0,66
|2
|1 411
|945,36
|20251002
|2
|631
|416,46
|1
|1
|0,66
|20251003
|1
|1
|0,66
|1
|1
|0,66
|20251006
|2
|611
|403,27
|1
|1
|0,67
|20251007
|1
|1
|0,66
|1
|1
|0,66
|20251008
|1
|1
|0,65
|3
|2 875
|1 928,97
|20251009
|2
|681
|449,46
|1
|1
|0,66
|20251010
|1
|1
|0,67
|1
|1
|0,67
|20251013
|2
|661
|436,26
|1
|1
|0,66
|20251014
|2
|608
|401,28
|1
|1
|0,66
|20251015
|2
|621
|409,86
|1
|1
|0,66
|20251016
|1
|1
|0,65
|4
|6 741
|4 558,35
|20251017
|2
|811
|543,38
|1
|1
|0,68
|20251020
|1
|1
|0,68
|5
|8 671
|5 982,08
|20251021
|1
|1
|0,71
|6
|9 901
|7 273,91
|20251022
|6
|5 591
|4 032,64
|1
|1
|0,74
|20251023
|2
|1 141
|821,54
|2
|2
|1,48
|20251024
|2
|1 111
|795,48
|1
|1
|0,72
|20251027
|1
|1
|0,72
|1
|1
|0,72
|20251028
|1
|1
|0,72
|1
|1
|0,72
|20251029
|9
|6 611
|4 564,21
|1
|1
|0,71
|20251030
|5
|3 401
|2 253,97
|2
|1 638
|1 130,20
|20251031
|5
|3 371
|2 200,06
|1
|1
|0,66
|20251103
|6
|3 361
|2 155,26
|1
|1
|0,66
|20251104
|1
|1
|0,62
|1
|1
|0,62
|20251105
|1
|1
|0,63
|2
|1 502
|946,26
|20251106
|2
|771
|478,02
|1
|1
|0,62
|20251107
|1
|1
|0,62
|1
|1
|0,62
|20251110
|1
|1
|0,61
|1
|1
|0,61
|20251111
|1
|1
|0,61
|1
|1
|0,61
|20251112
|1
|1
|0,63
|2
|2 200
|1 386,00
|20251113
|1
|1
|0,63
|1
|1
|0,63
|20251114
|1
|1
|0,62
|1
|1
|0,62
|20251117
|1
|1
|0,62
|2
|2 076
|1 307,87
|20251118
|1
|1
|0,62
|1
|1
|0,62
|20251119
|1
|1
|0,64
|1
|1
|0,64
|20251120
|2
|891
|552,43
|1
|1
|0,63
|20251121
|5
|3 251
|1 991,72
|1
|1
|0,62
|20251124
|6
|3 311
|1 957,70
|1
|1
|0,60
|20251125
|2
|701
|399,59
|2
|12
|7,08
|20251126
|1
|1
|0,59
|1
|1
|0,59
|20251127
|1
|1
|0,57
|1
|1
|0,57
|20251128
|1
|1
|0,57
|1
|1
|0,57
|20251201
|2
|681
|388,17
|1
|1
|0,57
|20251202
|1
|1
|0,58
|1
|1
|0,58
|20251203
|2
|661
|376,78
|1
|1
|0,58
|20251204
|2
|641
|365,37
|1
|1
|0,57
|20251205
|2
|621
|353,98
|1
|1
|0,58
|20251208
|2
|601
|342,57
|1
|1
|0,57
|20251209
|2
|581
|331,18
|1
|1
|0,58
|20251210
|1
|1
|0,58
|1
|1
|0,58
|20251211
|2
|561
|319,77
|1
|1
|0,57
|20251212
|1
|1
|0,57
|1
|1
|0,57
|20251215
|2
|541
|308,39
|1
|1
|0,59
|20251216
|2
|521
|296,97
|1
|1
|0,57
|20251217
|1
|1
|0,58
|1
|1
|0,58
|20251218
|1
|1
|0,57
|1
|1
|0,57
|20251219
|1
|1
|0,57
|1
|1
|0,57
|20251222
|1
|1
|0,57
|1
|1
|0,57
|20251223
|1
|1
|0,56
|7
|14 551
|8 529,06
|20251224
|6
|4 061
|2 360,60
|1
|1
|0,60
|20251225
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20251226
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20251229
|7
|4 651
|2 494,87
|2
|2 451
|1 397,07
|20251230
|1
|1
|0,56
|2
|2 561
|1 434,16
À propos de Prodways Group
Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.
Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - ALPWG), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros.
Plus d'informations sur www.prodways-group.com
Contacts
CONTACTS INVESTISSEURS
Hugo Soussan
Relations investisseurs
Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com
Anne Pauline Petureaux
Relations actionnaires
Tél :+33 (0)1 53 67 36 72 / apetrureaux@actus.fr
CONTACTS PRESSE
Manon Clairet
Relations presse financière
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : mnByZpxvapiYlnBvaplqaWVqaW+Tl2fFZmWcnJRpmMzIm2lmnWdmaJvLZnJnlmtm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96160-cp_prodways_bilan-semestriel-contrat-liquidite-31-12-2025_fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer