PRODWAYS : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2024

31 janvier 2025

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – PWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024 :

47 124 titres

37 841,84 Euros en espèce

Au cours du 2 nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 81,316 titres 42,016.78 EUR 228 transactions VENTE 129,658 titres 70,256.89 EUR 204 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

95,466 titres

10,667.79 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/06/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

40,022 titres

96,465.44 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Annexes

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

Achats Vente Date Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR 20240701 2 551 281,02 1 1 0,52 20240702 1 1 0,52 1 1 0,52 20240703 1 1 0,53 5 7 531 4 056,53 20240704 2 811 437,95 5 7 778 4 352,49 20240705 1 1 0,56 4 5 231 3 098,16 20240708 1 1 0,61 5 6 051 3 784,91 20240709 7 6 801 4 153,51 1 1 0,64 20240710 3 1 529 897,73 1 1 0,59 20240711 1 1 0,58 1 1 0,58 20240712 3 956 553,95 1 1 0,60 20240715 2 871 505,18 1 1 0,58 20240716 3 562 320,35 2 2 1,18 20240717 2 26 14,56 1 1 0,56 20240718 1 1 0,57 1 1 0,57 20240719 0 0 0,00 0 0 0,00 20240722 5 3 911 2 148,57 1 1 0,57 20240723 1 1 0,54 2 2 111 1 161,04 20240724 5 3 501 1 898,95 1 1 0,55 20240725 5 3 121 1 692,86 1 1 0,56 20240726 2 691 366,24 1 1 0,54 20240729 1 1 0,53 1 1 0,53 20240730 5 3 081 1 577,43 1 1 0,53 20240731 1 1 0,53 2 22 11,66 20240801 5 2 511 1 265,41 1 1 0,53 20240802 1 1 0,53 2 2 1,06 20240805 1 1 0,52 1 1 0,52 20240806 1 1 0,51 2 2 351 1 222,51 20240807 2 411 209,61 1 1 0,51 20240808 1 1 0,50 1 1 0,50 20240809 2 411 205,52 1 1 0,52 20240812 2 411 205,51 1 1 0,51 20240813 1 1 0,50 2 1 396 711,95 20240814 1 1 0,50 1 1 0,50 20240815 2 411 209,61 1 1 0,51 20240816 1 1 0,52 1 1 0,52 20240819 1 1 0,51 1 1 0,51 20240820 1 1 0,51 1 1 0,51 20240821 1 1 0,52 1 1 0,52 20240822 2 426 220,67 1 1 0,52 20240823 1 1 0,53 2 3 241 1 717,73 20240826 2 451 234,54 1 1 0,54 20240827 2 119 61,88 1 1 0,52 20240828 1 1 0,52 1 1 0,52 20240829 1 1 0,53 1 1 0,53 20240830 2 441 229,33 1 1 0,53 20240902 7 4 381 2 171,82 1 1 0,52 20240903 1 1 0,50 1 1 0,50 20240904 1 1 0,50 1 1 0,50 20240905 1 1 0,50 1 1 0,50 20240906 1 1 0,51 5 9 641 5 084,61 20240909 1 1 0,54 4 5 786 3 159,49 20240910 1 1 0,55 3 2 440 1 347,78 20240911 1 1 0,55 3 2 629 1 510,67 20240912 2 1 011 576,28 1 1 0,58 20240913 2 1 011 576,27 1 1 0,57 20240916 2 611 348,27 1 1 0,57 20240917 1 1 0,58 1 1 0,58 20240918 1 1 0,57 1 1 0,57 20240919 2 601 336,56 1 1 0,56 20240920 1 1 0,58 4 3 946 2 281,10 20240923 1 1 0,58 1 1 0,58 20240924 1 1 0,58 1 1 0,58 20240925 1 1 0,58 1 1 0,58 20240926 1 1 0,58 1 1 0,58 20240927 1 1 0,58 2 1 971 1 162,88 20240930 2 721 418,19 1 1 0,59 20241001 4 2 921 1 613,56 1 1 0,56 20241002 1 1 0,55 1 1 0,55 20241003 1 1 0,55 1 1 0,55 20241004 2 661 356,95 1 1 0,55 20241007 1 1 0,55 2 1 961 1 078,55 20241008 2 59 31,86 2 16 8,94 20241009 1 1 0,54 1 1 0,54 20241010 1 1 0,55 1 1 0,55 20241011 2 671 369,05 1 1 0,55 20241014 2 701 372,93 1 1 0,53 20241015 1 1 0,53 1 1 0,53 20241016 2 573 297,97 1 1 0,53 20241017 2 701 364,52 1 1 0,52 20241018 1 1 0,51 1 1 0,51 20241021 1 1 0,52 1 1 0,52 20241022 1 1 0,53 2 2 681 1 420,93 20241023 1 1 0,53 1 1 0,53 20241024 1 1 0,52 1 1 0,52 20241025 1 1 0,51 1 1 0,51 20241028 2 344 175,44 1 1 0,51 20241029 1 1 0,53 2 2 651 1 405,03 20241030 1 1 0,54 1 1 0,54 20241031 1 1 0,53 1 1 0,53 20241101 2 781 406,12 1 1 0,52 20241104 2 761 395,72 1 1 0,52 20241105 1 1 0,52 1 1 0,52 20241106 1 1 0,52 1 1 0,52 20241107 1 1 0,52 2 931 484,12 20241108 2 801 400,51 1 1 0,51 20241111 1 1 0,50 1 1 0,50 20241112 1 1 0,50 1 1 0,50 20241113 1 1 0,50 1 1 0,50 20241114 1 1 0,50 1 1 0,50 20241115 1 1 0,50 1 1 0,50 20241118 1 1 0,50 1 1 0,50 20241119 1 1 0,50 1 1 0,50 20241120 1 1 0,50 1 1 0,50 20241121 1 1 0,50 1 1 0,50 20241122 1 1 0,50 1 1 0,50 20241125 1 1 0,50 1 1 0,50 20241126 2 801 392,50 1 1 0,50 20241127 1 1 0,50 1 1 0,50 20241128 4 2 483 1 199,75 1 1 0,49 20241129 7 7 721 3 518,98 1 1 0,48 20241202 6 5 231 2 352,36 1 1 0,46 20241203 2 591 260,04 1 1 0,44 20241204 5 3 961 1 669,54 1 1 0,44 20241205 1 1 0,44 1 1 0,44 20241206 1 1 0,43 2 3 261 1 434,83 20241209 1 1 0,45 11 20 581 10 027,95 20241210 1 1 0,54 4 5 215 2 843,54 20241211 2 921 478,93 1 1 0,53 20241212 2 921 469,71 1 1 0,51 20241213 1 1 0,52 1 1 0,52 20241216 2 931 465,51 1 1 0,51 20241217 2 891 454,41 2 1 289 683,15 20241218 5 5 881 3 008,12 1 1 0,52 20241219 2 791 403,41 1 1 0,51 20241220 1 1 0,51 1 1 0,51 20241223 2 801 400,51 2 2 561 1 331,71 20241224 1 1 0,52 7 9 791 5 425,92 20241225 0 0 0,00 0 0 0,00 20241226 0 0 0,00 0 0 0,00 20241227 1 1 0,57 5 7 471 4 103,29 20241230 1 1 0,57 7 7 351 4 305,61 20241231 1 1 0,58 2 1 671 985,88

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

