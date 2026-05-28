PRODWAYS : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 17 juin 2026 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Le 28 mai 2026

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Prodways Group qui se tiendra le :

Mercredi 17 juin 2026 à 9h30

dans les locaux du Cloud Business Center

10 bis rue du Quatre Septembre

75002 Paris

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO du 27 mai 2026.

Les documents prévus par l'article R22-10-23 du Code de Commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société pendant un délai de quinze jours précédant la date de l'assemblée ;

Ces documents sont également accessibles sur notre site Internet.

L'avis de réunion valant convocation à l'assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire est accessible sous format électronique sur le site de Prodways Group : www.prodways-group.com

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Prodways Group est coté sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG).

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

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