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PRODWAYS : Approbation de la cession de l'activité Software et proposition de redistribution
information fournie par Actusnews 20/03/2026 à 08:00

20 mars 2026 à 8h

Comme annoncé dans son communiqué du 6 mars 2026 relatif à la signature d'un accord en vue de la cession de son activité Software (portée par sa filiale AvenAo Solution 3D), Prodways Group convoque une Assemblée Générale des actionnaires afin de soumettre cette cession à leur approbation, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Cette Assemblée Générale aura lieu le 24 avril 2026. L'avis préalable de réunion est publié ce jour au Balo. La condition suspensive relative à l'obtention de l'accord du partenaire stratégique a été levée.

Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une approbation de cette cession par l'Assemblée Générale du 24 avril 2026, le Conseil d'administration a décidé de proposer la redistribution aux actionnaires d'une part significative du produit de cession, pour un montant de 20 millions d'euros. Cette redistribution interviendrait tout en préservant une structure financière adaptée, permettant au Groupe d'assurer le service de sa dette bancaire, de disposer des ressources nécessaires à la poursuite de ses opérations et de faire face à d'éventuels aléas.

Cette redistribution prendrait la forme d'une offre publique de rachat d'actions. Le principe et les modalités d'une telle offre publique de rachat seront précisés ultérieurement et soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes annuels et à l'obtention des autorisations nécessaires, notamment celle de l'AMF.

Prodways Group communiquera en temps utile sur le calendrier et les prochaines étapes de cette opération structurante.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).

Coté sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

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Prodways Group

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr


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Information réglementée :
Informations privilégiées :
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97113-cp_prodways_approbation-cession_fr.pdf

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