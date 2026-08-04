PRODWAYS : Actualisation du 4 août sur le calendrier des formalités post OPRA

Suite à la publication de l'avis Euronext PAR_20260804_21438_GRO du 4 août 2026 faisant état d'une révision des résultats de l'OPRA suite à une erreur déclarative, PRODWAYS GROUP indique que :
- le règlement livraison des actions apportées à l'OPRA aura désormais lieu au plus tard le 5 août 2026 ;
- et que la réduction de capital sera finalement réalisée le 6 août 2026.
À propos de Prodways Group
Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS).
Prodways Group est cotée sur Euronext GROWTH à Paris (FR0012613610 - ALPWG).
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Relations investisseurs
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Relations actionnaires
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CONTACTS PRESSE
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Relations presse financière
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99729-communique-actualisation-du-4-aout-sur-le-calendrier-des-formalites-post-opra-vdef.pdf
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