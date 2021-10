PRODWAYS : Activité du 3ème trimestre 2021

28 octobre 2021 à 18h

Un environnement porteur pour l'Impression 3D, qui contribue structurellement aux Objectifs de Développement Durables des Nations-Unis

Portée par l'essor de l'industrie 4.0 et la digitalisation des processus de production, l'impression 3D est considérée comme une technologie écologique : son procédé additif permet de n'utiliser que la matière première nécessaire à la fabrication d'une pièce et la réactivité des procédés élimine le besoin de constituer d'importants stocks de pièces. Cette technologie contribue ainsi structurellement aux Objectifs de Développement Durables des Nations Unis 9 (Industrie, Innovation et Infrastructure) et 12 (Consommation et Production responsables).

L'intensification des efforts à échelle mondiale pour promouvoir la réindustrialisation du tissu économique et des modes de production plus responsables constitue une tendance de fonds qui soutient durablement le développement de l'Impression 3D. Les récentes annonces gouvernementales, les tensions sur les chaines d'approvisionnement et l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique confirment le besoin d'innovation auquel répond Prodways Group.

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre

Prodways Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de 16,4 M€ au troisième trimestre, en progression de +26% et +16% sur une base organique. Cette performance confirme la dynamique de croissance et les tendances observées au 2ème trimestre. Elle est le résultat combiné de :

La bonne tenue de nos marchés et de nos activités ;

La base de revenus solide, en croissance et fortement récurrente ;

L'acquisition de la société Créabis en Allemagne au début du 3ème trimestre.

(en millions d'euros) T3

2020 T3

2021 Variation

(%) Variation organique1

(%) 9 mois 2020 9 mois 2021 Variation

(%) Variation organique1

(%) Systems 7,8 9,7 +24,0% +24,0% 24,7 31,3 +26,9% +26,9% Products 5,2 6,7 +27,7% +4,1% 15,1 19,3 +27,5% +19,3% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 0,0 n.s. n.s. 0,1 -0,1 n.s. n.s. Chiffre d'affaires consolidé 13,1 16,4 +25,5% +16,0% 39,9 50,5 +26,6% +23,5%

1 La variation de périmètre concerne l'acquisition de la société Creabis en juillet 2021

Division Systems

La division Systems (comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés) est en progression de +24% ce trimestre, tirée principalement par les ventes de matières dont les volumes augmentent sensiblement. Cette activité, qui était déjà en croissance durant l'année 2020, s'appuie sur les tendances porteuses du marché dentaire ainsi que le bon déroulement des contrats récurrents avec nos clients, tels que Straumann Group. Les ventes de Logiciels, deuxième moteur de croissance ce trimestre, poursuivent leur bonne dynamique commerciale, soutenues par l'essor de la digitalisation de nombreux secteurs industriels.

Les ventes de machines ont bénéficié du rebond économique du secteur du luxe et particulièrement de la joaillerie, alimentant ainsi les revenus générés par cette application. Prodways Group, à travers sa marque Solidscape, est l'un des leaders mondiaux de l'impression 3D pour la joaillerie avec plus de 5,000 machines vendues. Pour produire les modèles de bijoux en cire, ces machines consomment les matières Midas, Melt et Cast développées par Prodways et dédiées à la fonderie de précision. La plupart des grandes entreprises du luxe utilisent les machines Solidscape.

Division Products

La division Products (comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales) enregistre un chiffre d'affaires de 6,7 M€, en croissance de +28% ce trimestre. Cette progression s'explique notamment par l'acquisition de la société Créabis. Les ventes croisées entre la France et l'Allemagne, bien que faibles à ce stade, ont commencé et témoignent de la bonne intégration de la société nouvellement acquise dans le Groupe. Cette opération confirme une nouvelle fois la capacité de Prodways à exécuter sa stratégie de croissance externe et renforce son track record dans ce domaine.

La croissance organique de +4% ce trimestre est notamment portée par la hausse des volumes de fabrication de pièces à la demande sur le parc d'imprimantes 3D. Par ailleurs, l'impression et la vente de pièces pour les activités médicales se maintient à un bon niveau par rapport au 3ème trimestre 2020, qui avait connu une forte reprise d'activité avec un effet rattrapage marqué par la réouverture des cabinets médicaux.

Des tendances porteuses sur l'ensemble des activités

A court-terme, au-delà de la bonne trajectoire des activités motrices sur les 9 premiers mois de l'année, les ventes de machines pourraient bénéficier du déblocage des décisions d'investissement, jusqu'alors ralenties par manque de visibilité. La reprise des salons d'affaires à partir du 4ème trimestre sera notamment un catalyseur pour les commandes à venir. Pour l'année 2021, Prodways Group confirme sa guidance, soit une croissance d'environ +20% du chiffre d'affaires et un niveau de profitabilité, fruit du plan de transformation, qui devrait se maintenir autour du niveau du 1er semestre.

A moyen-terme, les tendances structurelles qui soutiennent nos activités cette année vont perdurer et s'accélérer dans les années à venir : la digitalisation des activités industrielles et médicales, la mise en place de modes de production plus responsables et plus proches géographiquement ou encore les attentes toujours plus fortes de personnalisation des produits de consommation. Cet environnement porteur, combiné au bon positionnement de Prodways Group sur ses secteurs, conforte le groupe dans ses ambitions de croissance future.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.

Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter et LinkedIn !

@Prodways

Prodways Group

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 94 / apetureaux@actus.fr

CONTACTS PRESSE

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ymyeYpWXlG6ZlWmblZxuaGNql29mmWiVmZSXyZWZmMyZmptmm2uTZpmZZnBinGdt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71727-cp_prodways_q3-2021_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com