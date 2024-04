PRODWAYS : Activité de 1er trimestre 2024 : 16 M EUR de revenus

18 avril 2024 à 18h

Prodways Group a réalisé 16 M€ de chiffre d'affaires au 1 er trimestre 2024. Le niveau de revenus est en baisse par rapport au chiffre d'affaires publié l'an passé principalement en raison du changement de classification de la société dans l'activité Software (norme IFRS 15) et des changements de périmètres actés début 2024. Sur une base comparable au périmètre actuel, les revenus sont en baisse d'environ 1 M€ (-7%) dans le contexte d'un 1 er trimestre perturbé par les changements organisationnels.

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024

Périmètre actuel

et variation sur une base comparable [1] Chiffre d'affaires IFRS publié (en millions d'euros) T1 2024 T1 2023 Variation

(M€) Variation

(%) T1 2024 T1 2023 Variation

(M€) Variation

(%) Systems 7,1 7,5 -0,4 -6% 7,6 11,9 -4,3 -36% Products 8,2 8,9 -0,7 -8% 8,4 9,7 -1,3 -13% Structure & éliminations

intra-groupe 0,0 0,0 - n.a 0,0 0,0 - n.a Chiffre d'affaires consolidé 15,2 16,4 -1,1 -7% 16,0 21,6 -5,6 -26%

Division Systems : des revenus proches de l'an passé sur une base comparable et des nouvelles ventes d'imprimantes

La division Systems a réalisé 7,1 M€ de revenus dans le périmètre actuel, contre 7,5 M€ au 1 er trimestre 2023 sur une base comparable. Ce niveau est en ligne avec les attentes du groupe dans un 1 er trimestre encore perturbé par le recentrage de l'activité Imprimantes sur le segment industriel et l'arrêt de l'activité de petites imprimantes.

Pour autant, Prodways Group a réenclenché une dynamique commerciale positive sur les ventes de MovingLight et de matière 3D associées. Deux nouvelles ventes d'imprimantes ont été sécurisées au 1 er trimestre 2024, l'une pour un acteur global de l'orthodontie et l'autre pour un laboratoire de prothèses dentaires. Ce niveau de vente reste insuffisant mais le pipeline d'opportunités commerciales sérieuses se remplit.

L'activité Software réalise un bon début d'année grâce à la nouvelle organisation commerciale. Ce trimestre, les gains de nouveaux clients et de contrats importants font plus que compenser l'effet de lissage des revenus dû à la transition des ventes vers le mode SaaS. Le chiffre d'affaires généré par ces ventes récurrentes progresse ainsi de +72% au 1 er trimestre 2024.

Division Products : 8 M€ de revenus

L'activité Digital Manufacturing a réalisé une performance hétérogène au 1 er trimestre 2024 : le mois de janvier a été relativement faible mais l'activité se redresse avec la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale effective depuis février. Cette bonne orientation se matérialise au mois de mars avec un chiffre d'affaires en croissance de +11% et une progression séquentielle des prises de commandes.

Les revenus de l'audiologie sont en revanche en baisse ce trimestre, de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros, notamment en raison d'une diminution de la production d'embouts anti-bruit sur le dernier mois. Ceci s'explique par une transition en cours de l'organisation commerciale et technique ainsi que de la planification des tournées de prise d'empreintes sur le terrain. Cette nouvelle organisation devrait produire des résultats significatifs dès le deuxième trimestre 2024.

Perspectives

Prodways Group a poursuivi efficacement le déploiement des mesures annoncées en début d'année 2024 visant à améliorer la dynamique commerciale et la profitabilité du groupe. Le 1 er trimestre 2024 reste perturbé par ces changements, en ligne avec les attentes de la société, et Prodways continue de viser une croissance de son chiffre d'affaires sur une base comparable cette année ainsi qu'une amélioration de son taux d'EBITDA courant.

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

[1] Les ajustements entre le chiffre d'affaires IFRS publié et le chiffre d'affaires du périmètre actuel par rapport à une base comparable incluent : revenus Software du T1 2023 selon la classification Agent (effective depuis le 1 er juillet 2023), exclusion du périmètre Solidscape (activité arrêtée en janvier 2024) et exclusion du périmètre Cristal (activité cédée en février 2024).