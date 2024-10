PRODWAYS : Activité 3ème trimestre 2024 : +4% de croissance des revenus

Prodways Group a réalisé 15 M€ de chiffre d'affaires au 3 ème trimestre 2024. Sur une base comparable au périmètre actuel, les revenus sont en hausse de +4%,%, notamment du fait du redressement de la division Systems grâce aux actions menées depuis le début de l'année. Le niveau de revenus est en baisse par rapport au chiffre d'affaires publié l'an passé principalement du fait des changements de périmètre réalisés depuis janvier 2024.

.

Chiffre d'affaires Périmètre actuel

et variation sur une base comparable [1] Chiffre d'affaires IFRS publié (en millions d'euros) T3 2024 T3 2023 Variation

(%) T3 2024 T3 2023 Variation

(%) Systems 7,6 7,3 +4% 7,7 8,4 -9% Products 7,1 7,0 +2% 7,1 7,5 -6% Structure & éliminations intra-groupe 0,0 -0,1 n.a 0,0 -0,1 n.a Chiffre d'affaires consolidé 14,7 14,1 +4% 14,8 15,9 -7%

Les chiffres des 9 premiers mois de l'année sont disponibles en annexe à la fin du présent communiqué.

Division Systems : +4% de croissance

La division Systems a réalisé 7,6 M€ de revenus dans le périmètre actuel, contre 7,3 M€ au 3 ème trimestre 2023 sur une base comparable. Le rythme des livraisons d'imprimantes reste modéré ce trimestre, relativement stable par rapport à l'an passé et inférieur aux objectifs visés par le groupe. Plusieurs négociations commerciales sont en cours à la fois dans le secteur dentaire et aéronautique. Certaines pourraient se concrétiser d'ici la fin de l'année et d'autres en 2025.

Les revenus issus des ventes de matières sont en légère baisse ce trimestre, de l'ordre de 0,3 M€, notamment en raison d'un effet de base défavorable (des livraisons importantes avaient eu lieu auprès d'un client américain au 3 ème trimestre 2023).

L'activité Software reste motrice avec une croissance supérieure à +10% ce trimestre malgré la transition vers le mode SaaS. La bonne trajectoire commerciale se poursuit depuis le début de l'année avec le gain de nouveaux clients.

Division Products : de revenus en légère croissance

L'activité Digital Manufacturing réalise un bon 3 ème trimestre avec une croissance supérieure à +10%. La société bénéficie des commandes d'un gros client allemand du secteur automobile, qui sollicite Prodways de façon croissante. Par ailleurs, le groupe enregistre de meilleures prises de commandes de taille intermédiaire auprès d'une base de clients diversifiée.

Les revenus de l'audiologie sont encore pénalisés ce trimestre par les changements organisationnels du 1 er semestre. La nouvelle organisation a produit des résultats positifs ces derniers semaines au niveau du volume de prises d'empreintes. La société devrait ainsi générer un niveau de livraison plus élevé au 4 ème trimestre 2024 pour les protections anti-bruit auprès de clients industriels.

Perspectives

Prodways Group retrouve une dynamique de revenus positive ce trimestre, notamment avec le bon redressement de la division Systems. La société devrait poursuivre cette tendance sur la fin de l'exercice 2024 et confirme ainsi la dernière guidance communiquée : Prodways vise une croissance de son chiffre d'affaires sur une base comparable cette année, de l'ordre de +1% à +5%, ainsi qu'une amélioration de son taux d'EBITDA courant.

Annexes

Chiffres d'affaires des 9 premiers mois de 2024

Chiffre d'affaires Périmètre actuel

et variation sur une base comparable [2] Chiffre d'affaires IFRS publié (en millions d'euros) 9m 2024 9m 2023 Variation

(M€) Variation

(%) 9m

2024 9m

2023 Variation

(M€) Variation

(%) Systems 21,9 21,6 0,4 +2% 22,4 32,5 -10,1 -31% Products 23,2 24,5 -1,3 -5% 23,4 26,6 -3,2 -12% Structure & éliminations intra-groupe -0,1 -0,2 0,1 -68% -0,1 -0,2 0,1 -68% Chiffre d'affaires consolidé 45,1 45,9 -0,8 -2% 45,8 58,9 -13,1 -22%

À propos de Prodways Group

Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, notamment dans le domaine médical.

Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.

Plus d'informations sur https://www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter et LinkedIn !

Prodways Group

Contacts

CONTACTS INVESTISSEURS

Hugo Soussan

Relations investisseurs

Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

[1] Les ajustements entre le chiffre d'affaires IFRS publié et le chiffre d'affaires du périmètre actuel par rapport à une base comparable incluent : recentrage de l'activité Imprimantes sur le segment industriel (avec l'exclusion de l'activité Solidscape, arrêtée en janvier 2024) et exclusion du périmètre Cristal (activité cédée en février 2024).

[2] Les ajustements entre le chiffre d'affaires IFRS publié et le chiffre d'affaires du périmètre actuel par rapport à une base comparable incluent : revenus Software 2023 selon la classification Agent (effective depuis le 1 er juillet 2023), recentrage de l'activité Imprimantes sur le segment industriel (avec l'exclusion de l'activité Solidscape, arrêtée en janvier 2024) et exclusion du périmètre Cristal (activité cédée en février 2024).).