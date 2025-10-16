Prodware : légère progression du résultat opérationnel courant au premier semestre

(AOF) - Le résultat net part du groupe de Prodware a reculé de 30,1%, à 17,6 millions d'euros, sachant que la société avait enregistré 6 millions d'euros de plus-values exceptionnelles sur cessions d'activités l'année dernière à la même époque. Le résultat opérationnel courant du groupe spécialisé dans la transformation digitale des entreprises et des administrations a progressé de 1,3% à 37 millions d'euros. Il a représenté 10,2% des revenus, contre 11,6% au premier semestre 2024.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 14,9%, à 362,7 millions d'euros, et il le réalise à hauteur de 90% à l'international.

Au 30 juin 2025, les capitaux propres de Prodware s'élèvent à 116,3 millions d'euros, contre 99 millions d'euros au 31 décembre 2024. La variation s'explique essentiellement par le résultat net de la période.

La dette nette incluant le passif locatif IFRS s'établit à 231,7 millions d'euros, soit 2,95 fois l'Ebitda 12 mois glissants, en-deçà du niveau maximal prévu dans les covenants de la dette à long terme fixé à 3,25.

