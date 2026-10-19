Produits en cuivre et en aluminium à faible empreinte carbone

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Une agence de cotation spécialisée dans les métaux durables, rattachée à la Bourse des métaux de Londres (LME), a publié ces dernières semaines ses premières primes pour le cuivre et l'aluminium.

Cette agence, Commodity Pricing and Analysis Ltd, a eu du mal à convaincre les acteurs du marché de partager des informations commerciales sensibles afin de déterminer précisément le surcoût qu’ils seront prêts à payer pour des métaux verts.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des produits à faibles émissions de CO₂ proposés par les producteurs de cuivre et d’aluminium, ainsi que des informations générales sur les émissions de CO₂. Les tonnes métriques de CO₂ correspondent aux émissions par tonne de métal produite.

RÉFÉRENCES

L’empreinte carbone moyenne du cuivre raffiné à l’échelle mondiale s’élève à 3,97 tonnes métriques de CO₂ par tonne de métal, tandis que l’aluminium primaire est responsable en moyenne de 14,8 tonnes de CO₂, selon l’Association internationale du cuivre et l’Institut international de l’aluminium.

L’empreinte carbone est calculée à partir des trois catégories standard: les émissions directes (Scope 1) et les émissions indirectes (Scope 2 et 3).

Les émissions de Scope 1 proviennent de la production directe du métal, celles de Scope 2 des émissions indirectes liées à la production de l'énergie achetée, et celles de Scope 3 d’autres émissions indirectes issues de la chaîne d’approvisionnement en amont (exploitation minière) et des produits en aval fabriqués à partir du métal.

Les producteurs incluent généralement certaines émissions en amont de la catégorie Scope 3 dans leurs définitions, mais pas les émissions en aval.

CUIVRE

* MONTANWERKE BRIXLEGG - Utilise des matières premières recyclées et de l’énergie renouvelable pour produire du cuivre, avec une empreinte carbone de 0,63 tonne. (Scope 1, 2 et 3)

* BOLIDEN BOL.ST - Issu de ses propres mines et utilisant également des matériaux recyclés, avec une empreinte carbone de 1,5 tonne de CO₂. (Scope 1, 2 et 3)

* AURUBIS NAFG.DE - Cathode avec une empreinte carbone de 1,3 tonne de CO₂. (Scope 1, 2 et 3)

ALUMINIUM

* ALCOA AA.N

ECOLUM - avec une empreinte carbone inférieure à 3,5 tonnes de CO₂. (Scope 1,2)

ECODURA - Au moins 50 % de matériaux recyclés.

* NORSK HYDRO NHY.OL

REDUXA - Gamme de produits, principalement fabriqués à partir d'énergies renouvelables, dont les émissions de CO₂ sont inférieures à 4, 3,5 ou 3 tonnes de CO₂. (Scope 1, 2 et 3)

CIRCAL - Fabriqué à partir de métal recyclé: un produit avec au moins 75 % de ferraille et une empreinte carbone d'environ 1,9 tonne de CO₂, et l’autre à partir de métal 100 % recyclé avec moins de 0,5 tonne de CO₂. (Scope 1, 2 et 3)

* RIO TINTO RIO.L RIO.AX

RENEWAL - Émet 4 tonnes ou moins de CO₂. (Scope 1 et 2)

* RUSAL RUAL.MM

ALLOW - Émet moins de 4 tonnes de CO₂, principalement grâce à l’utilisation de l’énergie hydroélectrique en Sibérie. (Scope 1 et 2)

ALLOW INERTA - Produit grâce à une technologie de fusion à anode inerte, avec des émissions de CO₂ quasi nulles (0,01 tonne). (Scope 1, 2)

* EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM (EGA)

MINIMAL - Utilise de l'électricité d'origine nucléaire avec 5 tonnes de CO₂, et MINIMALR, qui intègre du métal recyclé, avec 4 tonnes de CO₂. (Scope 1, 2, 3)

CELESTIAL - Produit à partir d'énergie solaire avec 5 tonnes de CO2 et CELESTIALR avec du métal recyclé à 4 tonnes de CO2. (Scope 1, 2, 3)

REVIVAL - Métal recyclé, soit 3,5 tonnes de CO₂. (Scope 1, 2, 3)

* CENTURY ALUMINUM CENX.O

NATUR-AL - Produit dans son usine en Islande avec moins de 4 tonnes de CO2. (Scope 1 et 2)

* CHINA HONGQIAO GROUP 1378.HK

HQALoop - Produit à partir d'énergie hydraulique et d'énergies renouvelables, avec moins de 1,83 tonne de CO2.

HQALight - Fabriqué à partir d'aluminium recyclé.

* COENTREPRISE ALCOA/RIO TINTO

ELYSIS - Coentreprise entre les deux groupes visant à commercialiser une nouvelle technologie permettant de produire de l'aluminium sans émissions de CO₂, à l'aide d'une anode en céramique et n'émettant que de l'oxygène. L'année dernière, Elysis a mis en service une usine de démonstration à grande échelle au Canada.