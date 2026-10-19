 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Produits en cuivre et en aluminium à faible empreinte carbone
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 14:06

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une agence de cotation spécialisée dans les métaux durables, rattachée à la Bourse des métaux de Londres (LME), a publié ces dernières semaines ses premières primes pour le cuivre et l'aluminium.

Cette agence, Commodity Pricing and Analysis Ltd, a eu du mal à convaincre les acteurs du marché de partager des informations commerciales sensibles afin de déterminer précisément le surcoût qu’ils seront prêts à payer pour des métaux verts.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des produits à faibles émissions de CO₂ proposés par les producteurs de cuivre et d’aluminium, ainsi que des informations générales sur les émissions de CO₂. Les tonnes métriques de CO₂ correspondent aux émissions par tonne de métal produite.

RÉFÉRENCES

L’empreinte carbone moyenne du cuivre raffiné à l’échelle mondiale s’élève à 3,97 tonnes métriques de CO₂ par tonne de métal, tandis que l’aluminium primaire est responsable en moyenne de 14,8 tonnes de CO₂, selon l’Association internationale du cuivre et l’Institut international de l’aluminium.

L’empreinte carbone est calculée à partir des trois catégories standard: les émissions directes (Scope 1) et les émissions indirectes (Scope 2 et 3).

Les émissions de Scope 1 proviennent de la production directe du métal, celles de Scope 2 des émissions indirectes liées à la production de l'énergie achetée, et celles de Scope 3 d’autres émissions indirectes issues de la chaîne d’approvisionnement en amont (exploitation minière) et des produits en aval fabriqués à partir du métal.

Les producteurs incluent généralement certaines émissions en amont de la catégorie Scope 3 dans leurs définitions, mais pas les émissions en aval.

CUIVRE

* MONTANWERKE BRIXLEGG - Utilise des matières premières recyclées et de l’énergie renouvelable pour produire du cuivre, avec une empreinte carbone de 0,63 tonne. (Scope 1, 2 et 3)

* BOLIDEN BOL.ST - Issu de ses propres mines et utilisant également des matériaux recyclés, avec une empreinte carbone de 1,5 tonne de CO₂. (Scope 1, 2 et 3)

* AURUBIS NAFG.DE - Cathode avec une empreinte carbone de 1,3 tonne de CO₂. (Scope 1, 2 et 3)

ALUMINIUM

* ALCOA AA.N

ECOLUM - avec une empreinte carbone inférieure à 3,5 tonnes de CO₂. (Scope 1,2)

ECODURA - Au moins 50 % de matériaux recyclés.

* NORSK HYDRO NHY.OL

REDUXA - Gamme de produits, principalement fabriqués à partir d'énergies renouvelables, dont les émissions de CO₂ sont inférieures à 4, 3,5 ou 3 tonnes de CO₂. (Scope 1, 2 et 3)

CIRCAL - Fabriqué à partir de métal recyclé: un produit avec au moins 75 % de ferraille et une empreinte carbone d'environ 1,9 tonne de CO₂, et l’autre à partir de métal 100 % recyclé avec moins de 0,5 tonne de CO₂. (Scope 1, 2 et 3)

* RIO TINTO RIO.L RIO.AX

RENEWAL - Émet 4 tonnes ou moins de CO₂. (Scope 1 et 2)

* RUSAL RUAL.MM

ALLOW - Émet moins de 4 tonnes de CO₂, principalement grâce à l’utilisation de l’énergie hydroélectrique en Sibérie. (Scope 1 et 2)

ALLOW INERTA - Produit grâce à une technologie de fusion à anode inerte, avec des émissions de CO₂ quasi nulles (0,01 tonne). (Scope 1, 2)

* EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM (EGA)

MINIMAL - Utilise de l'électricité d'origine nucléaire avec 5 tonnes de CO₂, et MINIMALR, qui intègre du métal recyclé, avec 4 tonnes de CO₂. (Scope 1, 2, 3)

CELESTIAL - Produit à partir d'énergie solaire avec 5 tonnes de CO2 et CELESTIALR avec du métal recyclé à 4 tonnes de CO2. (Scope 1, 2, 3)

REVIVAL - Métal recyclé, soit 3,5 tonnes de CO₂. (Scope 1, 2, 3)

* CENTURY ALUMINUM CENX.O

NATUR-AL - Produit dans son usine en Islande avec moins de 4 tonnes de CO2. (Scope 1 et 2)

* CHINA HONGQIAO GROUP 1378.HK

HQALoop - Produit à partir d'énergie hydraulique et d'énergies renouvelables, avec moins de 1,83 tonne de CO2.

HQALight - Fabriqué à partir d'aluminium recyclé.

* COENTREPRISE ALCOA/RIO TINTO

ELYSIS - Coentreprise entre les deux groupes visant à commercialiser une nouvelle technologie permettant de produire de l'aluminium sans émissions de CO₂, à l'aide d'une anode en céramique et n'émettant que de l'oxygène. L'année dernière, Elysis a mis en service une usine de démonstration à grande échelle au Canada.

Valeurs associées

ALCOA-WI
41,090 USD NYSE -0,89%
AURUBIS AG
150,100 EUR XETRA -2,41%
Aluminium alloy
3 113,25 USD NYMEX +0,54%
BOLIDEN
46,280 EUR Tradegate -2,30%
BOLIDEN
0,000 SEK LSE Intl -100,00%
BOLIDEN
49,4500 USD OTCBB 0,00%
CENTURY ALUMINUM
34,1300 USD NASDAQ -2,57%
CUIVRE (COPPER GRADE)
14 595,00 USD LME +0,39%
NORSK HYDRO
7,160 EUR Tradegate -0,47%
RIO TINTO
97,200 EUR Tradegate +0,93%
RIO TINTO
6 678,500 GBX LSE -2,02%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 831,14 -1,58%
Pétrole Brent
108,3 +2,47%
POXEL
0,2345 +58,45%
STELLANTIS
3,799 -4,66%
SOITEC
128,35 -0,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank